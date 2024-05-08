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    Bilim Haberler

    AstraZeneca koronavirüs aşısı üretimini durdurdu

    AstraZeneca koronavirüs aşısı üretimini ve dağıtımını durdurma kararı aldı. Şirket, aşının yan etkilerine ilişkin iddiaları yanıtsız bıraktı.
    AstraZeneca aşısı

    İngiltere-İsveç merkezli ilaç firması AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının üretimini durdurma kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre aşının Birleşik Krallık’taki üretimi ve dağıtımı durduruldu. AstraZeneca’nın dikkat çekici bu kararı piyasada yer alan aşıların fazlalığı nedeniyle alındı.

    Dünya genelinde koronavirüs aşısını geri çekecek olan AstraZeneca, Vaxzevria aşısının Avrupa’daki pazarlama izinlerinin de durdurulacağını bildirdi. Reuters’ın haberine göre şirket, “Çok sayıda değişken COVID-19 aşısı geliştirildiğinden dolayı mevcut güncellenmiş aşılarda fazlalık var” açıklamasına yer verdi. Bu durumun da artık üretilmeyen ve tedariği gerçekleştirilmeyen aşıya olan talepte büyük bir düşüş yaşattığı ifade edildi.

    Toplu davalarla karşı karşıya kalan AstraZeneca COVID-19 aşısı üretimini sonlandırdı

    Tamamen ticari ve talebe bağlı bir kararla koronavirüs aşısını sonlandırma yolunda giden ilaç şirketi, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada nadir de olsa görülen yan etkiler ya da benzeri tartışmalı problemlere ilişkin herhangi bir soruna değinmedi. Şirket, The Telegraph’a verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi: “Vaxzevria’nın küresel salgını sona erdirmede oynadığı rolden son derece gurur duyuyoruz.

    Şirketin açıklamasında her ne kadar değinilmemiş olsa da AstraZeneca bir grup hastanın açtığı toplu davayla karşı karşıya kalmış durumda. Birleşik Krallık’ta bazı hastalar, aşının ciddi birtakım yan etkilere sahip olduğunu ifade etti. Bu yan etkilerin ölümcül sonuçlar doğurabileceği iddia ediliyor. Ancak bu konuda net sonuçlara varmak için yine de davanın sonuçlarını beklemek gerekecek.

    Koronavirüs aşısı

    AstraZeneca aşının üretimi ve dağıtımının durdurulmasına rağmen yine de bugüne kadar insanlık adına büyük faydalar sağladığını ifade etti. Şirketin açıkladığı bağımsız tahminlere göre AstraZeneca’nın koronavirüs aşısı yalnızca ilk yılında 6.5 milyondan fazla insanın hayatını kurtardı. Bununla birlikte dünya genelinde üç milyardan fazla doz sağlandı.

    Koronavirüsün ilk döneminden itibaren, salgının yeni varyantlarına karşı birçok aşı geliştirildiğini ifade eden AstraZeneca sözcüleri, güncellenmiş aşılarda büyük bir fazlalık olduğunu dile getirdi. Aşılardaki fazlalıktan dolayı da artık üretilmeyen ya da tedarik edilmeyen Vaxzevria’ya olan talebin azaldığı eklendi. Şirket açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Artık bu bölümü tamamlamak için kendimizi net bir yola sokmak amacıyla düzenleyiciler ve ortaklarımızla beraber çalışacağız.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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