Eve kapanan vatandaş soluğu dijital yayınlarda aldı (ARAŞTIRMA)

Günümüzde yerel televizyon kanallarının yerini alan dijital yayın platformları, her geçen gün büyümeye ve popülerleşmeye devam ediyor. Türk izleyicisinin büyük ilgi gösterdiği televizyon dizilerinin dijital yayın platformlarında öncelikli ürün olarak yer alması, hedef kitlenin daha da büyümesine olanak sağladı. Hedef Kitlenin istediği içeriğe, istediği süre zarfında ücretli veya ücretsiz olarak erişebilmesi, kullanıcı sayısının artmasında önemli rol oynuyor.

Dijital yayın platformlarının medyadaki görünürlüğü son 5 yılda yüzde 2 bin arttı

Dünyada dijital olarak ilk yayın yapan platform 1997 yılında yayın hayatına başlayan Netflix oldu. Netflix’in sunduğu içerik hizmeti, Türkiye’de de BluTv tarafından örnek alınarak uygulamaya sokuldu. BluTv dışında puhutv, Amazon Prime, MUBI gibi içerik üreten dijital yayın platformları da popülerleşmeye başlamışken, 2021 yılında Exxen ve Gain gibi yeni dijital yayın platformları da yayın hayatına başladı. COVID-19 pandemisi şartları nedeniyle sosyal hayatın sınırlandığı ve günün büyük bölümünün evde geçirilmesi, dijital yayın platformlarının daha da ilgi odağı haline gelmesini sağladı.

Medya Takip Merkezi, günden güne kullanıcı sayısı ve popülaritesi artan dijital yayın platformlarının medya yansımalarını ele aldı. Kısmı kullanıcılara sahip olan tüm dijital yayın platformları, 2016 yılında; yazılı basın, görsel basın ve internet medyasında toplam 6,547 haberde yer aldı. 2017 yılında tüm dijital yayın platformları ile ilgili haberler neredeyse 4 katına çıkarak 23,766 habere konu oldu.

Eve kapanan vatandaş soluğu dijital yayınlarda aldı

2018 yılında haber sayısı iki katına çıktı ve dijital yayın platformlarına toplam 49 bin 898 haberde yer verildi. 2019 yılında kullanıcı sayısı ile birlikte popülerliği daha da artan platformlar 113,313 haberde yer aldı. Pandeminin etkin olduğu ve sosyal kısıtlamaların arttığı 2020 yılı, dijital yayın platformlarının en çok kullanıldığı yıl oldu. Yeni açılan dijital yayın platformları ile birlikte toplam 139,497 haberde dijital yayın platformlarından bahsedilirken, medyada son 5 yıl içerisinde toplam 333,019 haberde dijital yayın platformlarına yer verildi. Oluşan bu büyük yansımada platformlarda yayınlanan başarılı içeriklerin yanı sıra toplumun geniş kitlelerince eleştirilen yapımlar da önemli rol oynuyor.

2020 yılında en çok hangi dijital yayın platformu konuşuldu?

Pandemiyle beraber hayatın tüm alanında teknoloji kullanımının arttığı 2020 yılında dijital yayın platformları, artan abone sayıları ve ürettikleri yüksek bütçeli içeriklerle dikkat çekti. Platformlar içerisinde barındırdığı dizi, belgesel ve özel içerikler sayesinde, kısıtlamalar uygulanan sosyal hayatın önemli bir parçası haline geldi.

Medya Takip Merkezi tarafından yapılan basın taramalarına göre pandeminin hüküm sürdüğü 2020’de kaliteli ve bol içerik üreten Netflix, 114,963 haberde konuşularak 2020 yılının en popüler dijital yayın platformu olmayı başardı.

Yerli firmalar rekabete sağlam girdi

Netflix’i ikinci sırada 11,110 haberde yer alan BluTV takip etti. MTM’nin hazırladığı listenin üçüncü sırasında 6,652 haber ile Amazon Prime yer alırken, 3,662 habere adını yazdıran puhutv listede dördüncü sırada yer aldı. Listenin beşinci sırasında 2020 yılında henüz yayın hayatına başlamayan Exxen 2,460 haber ile yer aldı.