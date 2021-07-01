Android cihazlara dijital COVID aşı kartı desteği geliyor

Dünya genelinde COVID-19’a karşı aşılanmaların arttığı son günlerde, güvenlik ve serbest geçiş gibi konular da önem kazanmaya başladı. Uluslararası seyahat, kapalı mekanlara güvenli giriş sağlama gibi konularda aşı şartı aranması konusu da son günlerin tartışılan konularından biri haline gelmiş durumda.

Bu duruma bir çözüm olarak bazı ülkeler fiziksel aşı kartı gibi bir çözümle vatandaşların karşısına çıkıyor. Ancak erişilebilirlik ve kolaylık gibi durumlar söz konusu olduğunda fiziksel aşı kartlarının yeterli olmayacağı endişesi de vurgulanıyor. Bu bağlamda ülke yönetimlerinden gelen çözümlerin yanı sıra bazı şirketler de bu durumu kolaylaştırmak adına çeşitli çözüm yolları geliştiriyor. Bunlardan biri de Google olarak karşımıza çıkıyor.

Google, aşı kartlarını dijitalleştirmek adına önemli bir adım atmış durumda. Buna göre Android kullanıcıları artık cihazlarında yer alan dijital “COVID Kartı” ile istenilen yerlerde kolay bir şekilde geçiş sağlayabilecekler.

Yapılan açıklamaya göre Android cihazlarda ödeme ve geçiş hizmeti sağlayan Google Pay sistemine entegre edilen COVID aşı kartında; ad-soyad, aşı türü, aşı tarihi, doz bilgileri gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca kart üzerinde yer alan kare (QR) kodun taranması ile istenilen bilgilere asıl kaynaktan ulaşılabiliyor.

İlgili bilgileri dijital COVID kartınıza kaydetmek için, bilgilerinizin kayıtlı olduğu sağlık merkezinin mobil uygulaması, ınternet sitesi, gönderilen SMS veya e-postada yer alan “Cihaza Kaydet” seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Ancak Android’deki dijital COVID kartı özelliğinin şimdilik sadece ABD’de kullanılabildiğini belirtmek gerekiyor. Özelliğin diğer ülkelerde ne zaman aktif edileceği ise henüz bilinmiyor.

Google ayrıca COVID kartlarının buluta kaydedilmeyeceğini, kartta yer alan bilgilerin de herhangi bir reklam amacıyla kullanılmayacağını vurguluyor. Ancak aşı kartının ne sıklıkta kullanıldığı, hangi günler kullanıldığı gibi bilgilerin saklanabileceğini belirtiyor.

Ayrıca sistem Google Pay altyapısında olsa dahi dijital COVID kartını cihaza kaydetmek veya karta erişim sağlamak için Google Pay uygulamasının cihazda yüklü olmasına gerek olmadığı da belirtiliyor.