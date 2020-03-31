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Araştırmacılar Google’ın Koronavirüs Verilerine Ücretsiz Erişebilecek

Barış Mancar

Google, bilim insanları ve araştırmacılar için Google Cloud bünyesinde bulunan koronavirüs ile ilgili veri setlerini ücretsiz hale getirdi.

Google, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili yapılan çalışmalara destek olmak amacıyla, Google Cloud bünyesindeki COVID-19 Public Dataset Program kapsamında koronavirüs ile ilgili veri setlerini bilim ücretsiz olarak bilim insanları ve araştırmacıların kullanımına sundu.

Sunulan kaynaklar arasında; Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi (CSSE), Dünya Bankası’na ait Küresel Sağlık Verisi ve OpenStreetMap gibi önemli kaynaklar da bulunuyor. Araştırmacılar ise bu kaynaklara ücretsiz olarak erişim sağlayarak koronavirüs ile ilgili yapılan çalışmalara destek olabilecekler.

Kolay erişilebilmesi açısından “COVID-19” ismi ile etiketlenen tüm veritabanları, 15 Eylül 2020’ye kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Araştırmacılar aynı zamanda Google’ın bulut üzerinden basit SQL sorguları ile makine öğrenimi modelleri geliştirilmesine olanak sağlayan BigQuery ML servisini de kullanarak gelişmiş yapay zeka (AI) modelleri geliştirebilecekler.

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Bu konuda yapılan çalışmalara destek veren firmaların Google ile sınırlı olmadığını da belirtmek gerekiyor. Öyle ki geçtiğimiz ay Çin’in teknoloji devlerinden olan Baidu ve Alibaba, koronavirüs ile ilgili yapılan araştırmaları hızlandırmak adına çeşitli yapay zeka modellerini açık kaynak haline getirmişti. Bu ayın başlarında ise Allen Yapay Zeka Enstitüsü de CORD-19 Open Research Dataset programı kapsamında çeşitli araştırmalara ait dokümanları ve makaleleri ücretsiz olarak kullanıma sunmuştu.

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