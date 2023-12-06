Apple’ın yeni iOS 17.2 RC güncellemesi yayınlandı

Teknoloji devi Apple bugün iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, macOS 14.2 ve tvOS 17.2 RC güncellemeleri ile hayranları karşısına çıktı. Şirketin yayınladığı son güncellemeler, yazılımın beta 4 sürümünden bir hafta sonra duyuruldu. Şu anda Apple’ın geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar, uyumlu cihazlarına yeni güncellemeleri indirebilir.

Apple’ın Release Candidate (RC) güncellemeleri, şirketin bir yazılım sürümünün resmi olarak piyasaya sunulmasından önceki son aşaması temsil ediyor. Bu sayede şirket, güncellemenin herkese açık kararlı sürüme hazır olup olmadığını ve herhangi bir önemli hata ya da güvenlik açığı barındırıp barındırmadığını kontrol etme fırsatı elde edecek. Dolayısıyla yeni güncellemeler, merakla beklenen iOS 17.2’nin çok yakında tüm kullanıcılara sunulacağına işaret ediyor.

iOS 17.2 ile iPhone kullanıcılarına sunulacak yenilikler

Yeni Apple güncellemesi pek çok ilgi çekici özelliğe ev sahipliği yapıyor. 9to5Mac tarafından paylaşılan bilgilere göre yazılım, şirketin Journal adlı günlük uygulamasının yer alacağı ilk sürümü olacak. Apple’ın WWDC 2023 etkinliğinde hayranlarına tanıttığı uygulama, iOS 17’nin lansmanında kullanıcılara sunulmadı. Beklenen özellik, yeni güncellemeyle kullanıcıların erişimine açılacak.

Bunun yanı sıra iOS 17.2 güncellemesi ile beraber kullanıcılar ortak çalışmaya dayalı Apple Music çalma listeleri ve yeni Favoriler çalma listesini kullanıcılarına sunacak. Öte yandan şirket, iMessage iletişim anahtarı doğrulaması ve iPhone 15 Pro modelinde eylem düğmesine yeni pratik özellikler getirecek.

iOS 17.2 RC güncellemesi nasıl indirilir?

Apple’ın geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar için iOS 17.2 RC sürümünü indirmek oldukça kısa bir süre alacak. Bunun için kullanıcıların cihazdaki Ayarlar sayfasını ziyaret ettikten sonra Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri sayfasını açarak yeni güncellemeyi indirmeleri gerekiyor. Ancak bu noktada, cihazınızın en az yüzde 50 pile sahip olması gerektiğini ya da bir şarja takılı olduğunu hatırlatmakta yarar var. Yeni güncellemeyle uyumlu iPhone modelleri ise şu şekilde sıralanıyor: