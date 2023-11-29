Apple’ın iOS 17.2 beta 4 güncellemesi yayınlandı

Teknoloji devi Apple bugün yeni işletim sistemi güncellemeleri ile hayranları karşısına çıktı. Şirket, geliştiricilere yönelik olarak iPhone’lar için iOS 17.2 beta 4 güncellemesini sundu. Bunun yanı sıra iPadOS 17.2, watchOS 10.2, macOS 14.2 ve tvOS 17.2’nin yeni beta sürümleri de yayınlandı.

Apple’ın sunmuş olduğu yeni beta güncellemeleri şu anda yalnızca geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar tarafından erişilebiliyor. Eğer siz de geliştirici programına kayıtlıysanız, uyumlu cihazlarınıza bu yeni güncellemeyi hemen ücretsiz bir şekilde yüklemeniz mümkün.

iOS 17.2 beta 4 ile hata düzeltmelerine odaklanılıyor

Apple tarafından yayınlanan yeni iOS 17.2 beta 4 güncellemesi şu anda geliştirici programına kayıtlı olan iPhone kullanıcıları tarafından rahatlıkla indirilebilir. Genellikle hata düzeltmelerine odaklandığı belirtilen bu güncelleme, aynı zamanda şirketin yeni günlük ve not alma uygulaması olarak bilinen Journal’ı hayranlarıyla buluşturacak.

MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar, cihazlarında daha fazla özelleştirme imkanı elde etmeye başlayacak. Şirket, e-posta ve takvim bildirimleri dışında gelen tüm bildirimler için kullanılacak bildirim sesini seçmenize izin veriyor. Bunun için iPhone’larda “Varsayılan Bildirim Sesleri” adlı yeni bir bölüm yer alacak.

Apple, iOS 17.2’nin bir önceki güncellemesinde karşımıza çıkardığı iş birliğine dayalı Apple Music çalma listelerini yeni beta sürümünde ortadan kaldırma kararı aldı. Şimdilik konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmese de şirketin bu özelliği geliştirme aşamasında iptal etmeye karar verdiği tahmin ediliyor.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazları, ProRes videoları direkt bir şekilde harici cihazlara kaydetmenize katkıda bulunuyor. Gelen son güncellemeyle kullanıcıların, USB-C kablosunun çok yavaş olması sebebiyle harici kaydın çalışmadığını bildiren yeni bir açılış mesajla karşılaşacağı ifade ediliyor. Şimdiye kadar harici depolama cihazının bu kayıtları desteklemek adına yeteri kadar yüksek yazma hızına sahip olmadığı konusunda bir uyarı mesajı yer alıyordu. Ancak yeni güncelleme, USB-C portunun yazma hızına ilişkin ek bir mesajı gözler önüne seriyor.

iOS 17.2 beta 4 güncellemesi ile gelen son büyük yenilik ise iTunes uygulamasıyla ilgili oluyor. Güncelleme kodlarında yer alan bir ayrıntı, şirketin iTunes uygulaması aracılığıyla dizi ve film satın alma seçeneğini ortadan kaldırmayı planladığına işaret ediyor. Bu yenilik ise birlikte şirket, artık dizi-film satın alma işlemleri için kullanıcıları Apple TV uygulamasına yönlendirmeye başlayacak.

Apple’ın yeni güncellemesini indirmek için geliştirici programına kayıtlı olmanız gerektiğini yeniden hatırlatmakta yarar var. Eğer bir geliştirici hesabına sahipseniz, cihazınızın Ayarlar sayfasına girip Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri bölümüne giderek güncellemeye erişim sağlayabilirsiniz.