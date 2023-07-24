Apple’ın iOS 16.6 güncellemesi yayınlandı

Teknoloji devi Apple bugün iOS 16.6 işletim sistemi güncellemesi ile kullanıcılarının karşısına çıktı. iPhone kullanıcıları için bir dizi yeni özellik, performans iyileştirmesi ve hata düzeltmesi vaat eden yazılım, bugün itibariyle herkes tarafından indirilebilir hale geldi. Bilindiği üzere şirket bir süredir bu güncellemeyi Beta kullanıcılarıyla test ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise iOS 16.6’nın RC sürümü çıkmıştı. Bu versiyon, kararlı sürümden önce gelen son güncellemeydi. Nihayet beklenen güncellemeye kullanıcılar ulaşmaya başladı.

Apple, iOS 16.6’nın yanı sıra iPadOS 16.6 güncellemesini de kullanıcılara sundu. Tüm uyumlu iPhone ve iPad modelleri için bugünden itibaren indirilmeye açılan yazılımlar, Beta aşamasının sonunu işaret ederek resmi yayınları genel halka açık hale getiriyor. Güncellemelere uyumlu bir cihaza sahipseniz, yazılımı hemen yükleyebilir, bununla beraber en son özelliklerden ve geliştirmelerden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

iOS 16.6 uyumlu tüm modeller için kullanıma sunuldu

Apple’ın iPhone cihazları için yeni güncellemesi olan iOS 16.6 ile iPad modelleri için gelen iPadOS 16.6 yazılımları artık herkese açık bir şekilde yayınlandı. Güncellemeler uyumlu herhangi bir iPhone ya da iPad’den kolay bir şekilde indirilebilir. Bunun için yapmanız gereken işlem ise oldukça basittir. Öncelikle cihazınızın Ayarlar sayfasını açmanız, Genel sayfasını ziyaret etmeniz ve Yazılım Güncelleme seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Ardından ise güncellemenin en son sürümünü tek bir tıklamayla yükleyebilirsiniz. Bu prosedürün hem iPhone hem de iPad cihazlarında birebir aynı olduğunu da hatırlatmakta yarar var.

iOS 16.6’nın güncelleme değişiklik günlüğü bir dizi önemli iyileştirmenin geldiğine işaret ediyor. Öncelikli olarak iOS ve iPadOS 16.6’nın kritik hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içerdiğini belirtmekte yarar var. Bu nedenle iOS ya da iPadOS’ta daha önce çeşitli problemlerle karşılaştıysanız, bu güncellemeler söz konusu sorunları çözecektir. Öte taraftan güncelleme bazı hassas gizlilik güncellemelerini de içermekte. Cihazınızı olası tehditlerden en iyi biçimde korumak adına en son güncellemeyi mümkün olan en kısa sürede indirip kurmanız tavsiye ediliyor.

iOS 16.6 güncellemesi, bu yılın Eylül ayında iOS 17 ve iPadOS 17’nin piyasaya sürülmesinden önceki son güncellemelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada iOS 17’nin iPhone X gibi eski modelleri desteklemeyeceğini de hatırlatalım. Bu nedenle iOS 16, eski iPhone’lar için son işletim sistemi güncellemesi olacak. Ancak Apple, ilerleyen süreçte gerekli gördüğü takdirde desteklenmeyen cihazlar için yeni güvenlik güncellemeleri yayınlamaya devam etme kararı alabilir.

iOS 16.6 destekleyen iPhone modelleri