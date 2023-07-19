Apple, iOS 16.6 RC sürümünü yayınladı

Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone cihazları için yeni iOS 16.6 beta 5 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Bir dizi yenilik, hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesiyle gelen güncelleme, kararlı sürüme taşınmadan önce bir süre daha test edilecek. Bugün ise şirket, iOS 16.6 RC (Release Candidate) sürümünü sundu. Aynı zamanda iPadOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 ve tvOS 16.6’nın da RC sürümleri yayınlandı.

iOS 16.6 RC sürümü 20G75 derleme numarasıyla geldi. iPadOS 16.6 sürümü 20G75, macOS Ventura 13.5 yazılımı 22G74, watchOS 9.6 ise 20U73 derlemeleriyle çıktı. Son olarak tvOS 16.6 RC’nin 20M73 derleme numarasıyla geldiği görülüyor.

iOS 16.6 RC sürümü nedir?

Release Candidate sürümleri, Apple tarafından kritik bir hata bulunmadığı takdirde önümüzdeki haftalarda kararlı bir şekilde herkese açık olarak piyasaya sürülmesi beklenen sürümler olarak biliniyor. Bu sayede şirket, sistemin genel kullanıcılar için hazır olup olmadığını önceden belirleme şansına sahip olabiliyor.

Apple, RC sürümleri ile birlikte herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalırsa, bu sürümlerin amacı hataları düzeltmek ve sistem performansını optimize etmek olduğu için, yeni bir RC sürümü yayınlanacaktır. Yanlış bir unsur tespit edilmediği durumlarda ise kararlı sürüm ilerleyen haftalarda kullanıcıların karşısına çıkacaktır.

Dolayısıyla iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 ve tvOS 16.6 RC sürümlerinin, kararlı sürümden önceki son aşama olduğu anlaşılıyor. Güncellemeyi test etme fırsatına sahip olan kullanıcılar, burada herhangi bir hataya denk gelmedikleri takdirde nihayet yazılım herkese açık bir şekilde yayınlanacak. Geliştirici hesabına sahip olan kullanıcılar için bugün yayınlanan güncellemelerin önümüzdeki günlerde Apple’ın Beta Yazılım Programı’na ulaşması bekleniyor.

iOS 17 için geri sayım başladı

Apple, iOS 16.6 güncellemesi ile birlikte iPhone kullanıcılarına yeni özellik sunacak. Fakat şirketin asıl büyük yenilikleri, Haziran ayının başında WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılan iOS 17 işletim sistemi ile birlikte karşımıza çıkacak. Pek çok kullanıcının merakla beklediği güncelleme, kullanıcı deneyimini bir üst noktaya taşımayı vaat ediyor.

iOS 17 alacak iPhone modelleri ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: