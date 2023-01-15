2023 yılında iPhone X satın alınır mı?

Teknoloji devi Apple, 2017 yılında iPhone X adlı akıllı telefon modeli ile hayranlarının karşısına çıktı. Şirketin şimdiye kadar attığı en yenilikçi adımlardan biri olan bu cihazdan, Apple’ın CEO koltuğunda oturan Tim Cook dahi ‘iPhone 1’den bu yana gerçekleşen en büyük sıçrama’ olarak bahsetti. Tam ekran deneyimi ile gelen model; optik stabilizasyon yeteneği, Face ID yüz tanıma sistemi, kablosuz şarj desteği ve gelişmiş işlemcisi sayesinde artı puan topladı. Peki ya aradan geçen altı yılın ardından halen daha iPhone X satın alınır mı? Sizler için cihazı tüm yönleriyle detaylı bir şekilde inceledik. Kullanıcılar için olumlu ve olumsuz yönlerini bir araya getirdik. İşte detaylar…

Bir döneme damgasını vuran Apple telefonu: iPhone X

2017’de satışa çıkan iPhone X, Apple’ın ilk tam ekranlı telefonu olarak lanse edildi. Touch ID’ye ihtiyaç duymadan kullanıcıların yüz tanıma teknolojisi ile kilit açma imkanına sahip olabildiği cihaz, sunduğu güçlü özellikler sayesinde adeta kullanıcıların telefon kullanma alışkanlığı konusunda bir devrim yarattı.

Önceki modellere göre tamamen yenilenmiş bir tasarım içeren iPhone X, dar çerçeveli OLED ekranıyla kullanıcılar için konforlu bir deneyim vaat ediyor. Face ID teknolojisiyle pratik bir kullanıma olanak tanıyan cihaz, 2023 yılında halen daha eskimemeyi başararak adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Apple için çıtayı yükselten ve şirketin telefonlarında yeni bir standart belirlemesine yol açan cihaz, tüm bu nedenlerden dolayı Cupertino merkezli teknoloji devi için oldukça özel bir konumda bulunuyor.

iPhone X özellikleri neler?

‘2023’te iPhone X alınır mı?’ diye merak ediyorsanız, öncelikle cihazın teknik özelliklerine tek tek göz atmakta fayda var. Günümüzde bu özelliklerden bazıları halen daha geçerliliğini koruyup yüksek bir performansa olanak tanırken, bazıları ise kimi kullanıcılar için ‘hayal kırıklığı’ olarak nitelendirilebilir.

Tasarım

Oldukça şık bir cam tasarımına sahip olan iPhone X, yuvarlatılmış köşeleri ile karşımıza çıkıyor. Kullanıcılara ‘tam ekranlı bir iPhone deneyimi’ vaat eden cihaz, gösterişli bir görünüm sağlamak için estetik bir şekilde tasarlanmış kıvrımlar sunuyor. Yalnızca 174 gram ağırlığında olan telefon, kullanıcılara rahat ve hafif bir kullanım imkanı kazandırıyor. Cihazın boyutları ise 143,6 x 70,9 x 7,7 mm (5,65 x 2,79 x 0,30 inç) olarak biliniyor.

Satışa çıktığı ilk dönemde piyasa koşullarına göre en dayanıklı cam teknolojisiyle gelen cihaz, IP67 sertifikası içeriyor. Gümüş ve uzay grisi renk seçenekleri ile ön ve arka tarafta dayanıklı bir yapı tutturan model, pürüzsüz ve parlak bir yüzey içeriyor. Telefonun 30 dakika boyunca 1 metreye kadar suya karşı dayanıklılık gösterdiği belirtiliyor. Öte taraftan telefon, önceki modeller ile kıyaslandığında ayırt edici bir biçimde rahatça ele oturan paslanmaz çelikten tasarlanıyor.

Ekran

5,8 inç Super Retina ekran ile gelen iPhone X, inç başına 458 piksel ile 2436 x 1125 çözünürlükte yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Son derece canlı renkler sunan cihaz, yeni ve geliştirilmiş OLED teknolojisi ile daha derin siyah ve beyaz tonlarına sahip olmamıza katkıda bulunuyor.

iPhone X’in ekranında aynı zamanda HDR ve Dolby Vision desteği de yer alıyor. Çevrenize uyum sağlayan True Tone teknolojisi sayesinde ekranınızın rengini ve yoğunluğunu ortam ışığına en uygun biçimde ayarlamak için ileri düzey sensörler devreye giriyor. Böylelikle görüntüler daha doğal bir görünüme kavuşuyor. 625 nit parlaklık imkanı sunan cihazda, yüzde 82,9 ekran-gövde oranı ile kullanıcı konforu üst noktalara ulaşıyor.

‘iPhone X satın alınır mı?’ diye tereddüt eden kullanıcılar için cihaz, yüksek kaliteli bir ekran deneyimine izin veriyor. Fakat ne yazık ki ekran boyutunun küçük olması, bazı kullanıcılar için negatif bir sonuç yaratabilir. Özellikle de büyük ekranlı cihazlara alışık olan kullanıcıların, bu modelde yer alan küçük ekrana hızlı bir şekilde uyum sağlaması pek mümkün görünmüyor.

Kamera

Her ne kadar altı yıllık bir akıllı telefon modeli ile karşı karşıya olsak da iPhone X, halen daha mobil fotoğrafçılar için yüksek kaliteli bir deneyim sunuyor. f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 MP geniş açılı ana kamera, f/2.4 diyafram aralığında 12 MP telefoto lens, 4 adet flaş LED, çift optik görüntü sabitleyici, 10 kata kadar optik ve dijital yakınlaşma bulunuyor. Öte taraftan cihazda 24, 30 ve 60 FPS’te 4K fotoğraf ya da video kayıt seçenekleri yer alıyor.

Düşük ışık koşullarında dahi oldukça başarılı sonuçlar veren iPhone X, bariz bir şekilde iPhone 8 Plus modelinden daha iyi bir çekim imkanı barındırıyor. Fakat elbette ki Apple’ın amiral gemisi iPhone’larına göre cihazın kamerası epey zayıf kalıyor. Özellikle de son yıllarda Apple telefonlarda benimsenen Sinematik Mod gibi özel seçeneklerin yer almaması, bu telefonu güncel modellere göre sınıfta bırakıyor.

iPhone X’in ön tarafında ise çentik tasarımı içerisinde f/2.2 diyafram aralığına sahip 7 MP selfie kamerası bulunuyor. 1080p’de fotoğraf ve video kayıt seçenekleri sunan cihaz, Retina flaş desteği de içeriyor. Portre modunda yüksek kaliteli çekimler yapabileceğiniz telefon, yeni TrueDepth kızılötesi kamera sistemine de ev sahipliği yapıyor. Bu teknolojiyle beraber kullanıcıların yüzüne 30 bin nokta yansıtılıyor. Bu noktalar sonrasında dahili bir kızılötesi kamerayla yakalanıp analiz ediliyor. Ayrıca ön kamerada yakınlık sensörü de yer alıyor.

Performans

2,39 GHz’de aynı anda erişilebilen altı çekirdeğe sahip (2x Muson + 4x Mistral) Apple A11 Bionic işlemciyle güçlendirilen iPhone X, aynı zamanda önceki nesillere göre daha hızlı bir GPU da sunuyor. Fakat günümüzde şirketin iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde A16 Bionic (4 nm) işlemcisini kullanıcılarla buluşturduğunu hesaba katarsak, cihaz ne yazık ki performans anlamında kullanıcıları yarı yolda bırakabilecek unsurlar içeriyor.

İşlemci gücüne bağlı olarak iPhone X, halen daha gündelik işlerinizi halletmek ve sosyal medyada dolaşmak adına iyi bir seçenek olurken; maalesef günümüzün modern mobil oyun performansına ayak uydurmakta bir hayli zorlanıyor.

Kutudan çıkar çıkmaz iOS 11 işletim sistemiyle açılan iPhone X, halen daha Apple tarafından güncelleme desteği alıyor. Şu anda rahatlıkla iOS 16 işletim sistemini yükleyebileceğiniz model, 2024 yılına kadar gelecek olan tüm güncellemelerden yararlanma hakkına sahip olacak. Yani bu yılın eylül ayında piyasaya çıkacak iOS 17 ve gelecek yıl yayınlanacak iOS 18 de cihazda kullanılabilecek.

3 GB RAM kapasitesi ile gelen iPhone X, çoklu görevler için başarısız bir performans sunuyor. Yüksek iş gücü içeren programlar ya da uygulamaların cihazda rahat bir şekilde çalışamayacağı biliniyor. Öte taraftan modelde 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Başka bir depolama opsiyonu yer almadığı gibi, ayrıca microSD kart girişine de izin verilmiyor. Dolayısıyla geniş depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için pek de tatmin edici bir sonuç ortaya çıkmıyor.

Pil gücü

Günümüzde yeni bir akıllı telefon satın alırken pek çok kişi, öncelikli olarak cihazın batarya performansına göz atıyor. Dolayısıyla pil gücü, iPhone X için de oldukça önemli unsurlardan bir tanesi. Cihaz, 2716 mAh pil kapasitesi içeriyor. iPhone 7 ile kıyaslandığında cihaz iki saat daha uzun bir mobil deneyim imkanı barındırıyor. Fakat ne yazık ki iPhone 7 Plus’tan daha zayıf bir bataryaya ev sahipliğinde bulunuyor. Telefonun 3G modunda 21 saate kadar konuşma imkanı taşıdığı ileri sürülüyor.

Kablosuz şarj destekli ilk Apple telefonları olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın hemen sonrasındaki yıl piyasaya çıkan iPhone X, Qi şarj standıyla geliyor. 15 watt hızlı şarj desteği içeren modelin yalnızca 30 dakika içinde yüzde 50 şarja ulaşabildiği öne sürülüyor.

iPhone X alınır mı? Avantajları ve dezavantajları neler?

Avantajları:

En son iOS 16 işletim sistemini dahi destekliyor ve 2 yıl daha güncelleme alacağı biliniyor.

Geniş renk gamı, 3D dokunmatik ekran, TrueTone teknolojisi, DolbyVision ve yüksek çözünürlük kalitesiyle etkileyici bir ekran deneyimi bulunuyor.

Çizilmeye dayanıklı cam teknolojisi yer alıyor.

iPhone 6S’den yaklaşık 2 kat daha hızlı olan Apple A11 Bionic işlemci bulunuyor.

Çift 12 MP ana kamera sayesinde başarılı bir mobil fotoğrafçılık dneeyimi sağlanıyor.

7 MP ön kamera ile selfie çekimleri ve video konferans görüşmelerinde başarılı sonuçlar alınıyor.

IP67 sertifikası sayesinde 1,5 metreye kadar suya dayanıklılık bulunuyor.

Artırılmış dinamik aralık ile ses çıkışını ikiye katlayan stereo hoparlörler karşımıza çıkıyor.

Sade ve şık bir tasarım sunuluyor.

Hızlı şarj desteğine ev sahipliği yapıyor ve Qi kablosuz şarj desteği içeriyor.

Face ID, ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula ve barometre gibi sensörler destekleniyor.

Dezavantajları:

Piyasaya çıktığı yıla ve aynı segmentteki rakiplerine göre pahalı fiyatlardan satılıyor.

Parmak izi sensörü yer almıyor.

Tek SIM kart desteği bulunuyor.

Kutuda hızlı şarj cihazı bulunmuyor.

3,5 mm kulaklık girişi bulunmuyor.

Genişletilebilir bellek desteği bulunmuyor.

Ön kameranın yer aldığı çentik kullanıcıların dikkatini dağıtabiliyor.

Sonuç: 2023 yılında iPhone X satın alınır mı?

2017 yılında piyasaya sürülen iPhone X’in uzun bir süre önce Apple tarafından resmi satışlarına son verildi. Artık sıfır üretimi bulunmayan cihaz, şu anda ‘yenilenmiş telefon’ olarak raflarda yer almaya devam ediyor. İç aksam, tuş ve fonksiyonları aynı kondisyonda olup yüzde 100 çalışır durumda bulunan modeller; şarj kablosu ve şarj adaptörü ile birlikte satılıyor. Tüm kontrolleri yapılan; bakım, onarım ve test işlemlerinden geçirilen yenilenmiş modeller, çevrim içi alışveriş platformları ya da Teknosa, MediaMarkt, Vatan Computer gibi perakende satış mağazalarında listeleniyor.

Gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satılan iPhone X cihazı, 64 GB dahili depolama alanı versiyonuyla yaklaşık 10 bin TL’den alıcılara sunuluyor. Cihaz, piyasaya ilk çıkışının üzerinden altı yıl geçmesine rağmen halen daha kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle de internette gezinmek, fotoğraf ya da video çekmek, yeni uygulamalar keşfetmek, dizi/film seyretmek, sosyal ağlarda zaman geçirmek için gayet ideal bulunuyor. Fakat mobil oyuncular ve yüksek RAM kapasitesine ihtiyaç duyacak uygulama veya işlemler için cihaz zayıf bir performans içeriyor.

10 bin TL fiyat aralığında pek çok orta segmentli Android akıllı telefon modeli yer alıyor. Özellikle de güçlü donanımıyla öne çıkan Redmi Note 11 Pro veya Huawei Nova 9 SE gibi modeller, iPhone X satın almayı düşünenler için dikkat çeken bir seçenek olarak görülüyor. Fakat Apple ekosisteminden çıkmak istemiyor ve yüksek performans talep eden uygulama ya da oyunlar ile ilgilenmiyorsanız, iPhone X’ten halen daha verim almaya devam edebilirsiniz.