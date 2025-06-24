MSI’dan Oyuncak Hikayesi serisinin 30. yılına özel koleksiyon

Pixar'ın ilk kez 1995 yılında vizyona sunduğu Toy Story (Oyuncak Hikayesi) serisi 30 yaşına adım attı.

MSI, Oyuncak Hikayesi'nin 30. yıldönümüne özel bir koleksiyon duyurdu.

MSI, Pixar animasyon klasiğinin 30. yıl dönümünü kutlamak için bu hafta Toy Story (Oyuncak Hikayesi) temalı ürün serisini piyasaya sürdü. Unutulmaz film serisinin yıldönümü için koleksiyonerlere ve hayranlara anlamlı bir hediye sunuldu.

Dikkat çeken bu seri çeşitli renkli bileşenler içeriyor. Şirket, Tayvan şubesinde özel öğelerle donatılmış eksiksiz bir PC sunuyor. İşte koleksiyonla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

MSI-Toy Story koleksiyonu neler sunuyor?

PCGamer’ın haberine göre anakart tarafında Andy’nin ilk favori oyuncağı olan Woody kovboyu anımsatan görsellere sahip özelleştirilmiş bir Z890 Gaming Plus karşımıza çıkıyor. Isı emiciler turuncu detaylara sahip. İşlemci soketi kapağında bir Toy Story logosu mevcut. Bu bileşen karakter tarafından imzalanmış olarak geliyor.

Karakterin partneri Buzz Lightyear, GPU’da görünüyor. Beyaz renkte, mor ve yeşil vurgulara sahip özel bir MSI RTX 5070 Gaming Trio yer alıyor. Mor vurguların yanan LED’ler olduğunu ve GPU yatay olarak takıldığında bunları yukarıdan biraz görebileceğinizi belirtmekte fayda var.

Dahili bileşenleri tamamlayan MSI, temalı bir AIO güç kaynağı ve soğutucu da sunuyor. PSU, 850W’lık ve Emperor Zurg temalarıyla mor renkte özelleştirilmiş bir MAG A850GL ile geliyor.

Soğutucu üç fanlı bir radyatöre ve ilk çizgi filmin hayvan yakalama makinesindeki küçük uzaylılara benzeyen bir görünüme sahip MAG CoreLiquid olarak göze çarpıyor.

MSI, ürünlerin Tayvan’a özel olacağını ve şu anda ayrı olarak satılmadığını söylüyor. Şirketin ülkedeki mağazasında tüm temalı bileşenlerle donatılmış 1TB SSD ve 32GB RAM’li tam bir PC ön siparişe açık durumda. Cihazın fiyatı ise 80.000 Tayvan Doları (yaklaşık 105 bin TL) olarak duyuruldu.

Oyuncak Hikayesi efsanesi 30 yaşına girdi

Pixar şirketi 1995 yılında ilk uzun metrajlı animasyon filmi olan Oyuncak Hikayesi ile karşımıza çıktı. Woody, Buzz ve Andy’nin odasındaki unutulmaz oyuncaklarla dolu olan bu yapım yalnızca bir animasyon değil, pek çoğumuzun kalbine işleyen nostaljik bir seri haline geldi.

Tamamen bilgisayar animasyonu ile yapılan ilk uzun metrajlı film olan bu yapım, anlatım dili ile de çığır açmayı başardı. 1999’da serinin ikinci filmi geldi. Üçüncü filmle ise 2010’da tanıştık. Son olarak serinin dördüncü filmi 2019 yılında yayınlandı.

Ülkemizde Disney+ platformundan izleyebileceğiniz Toy Story (Oyuncak Hikayesi) serisi yıllar geçtikçe yediden yetmişe milyonların gönlünde ayrı bir yere sahip oldu.