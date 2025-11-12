Oyuncak Hikayesi 5’in fragmanı ve çıkış tarihi duyuruldu

Reklam

Disney ve Pixar, Oyuncak Hikayesi 5'in ilk fragman videosunu yayınladı.

Merakla beklenen animasyon filminin vizyon tarihi 17 Haziran 2026 olarak duyuruldu.

Dördüncü filmin sonunda veda eden Woody, bu yeni filmde oyuncak grubuna geri dönüyor.

Fragman ayrıca Greta Lee'nin seslendirdiği, teknoloji tabanlı yeni bir antagonist olan kurbağa şeklindeki Lilypad karakteri de karşımıza çıkıyor.

Film, oyuncakların sahibinin dikkatini mobil cihazlar gibi teknolojiden uzaklaştırma çabasını konu alıyor.

Disney ve Pixar, 19 Haziran 2026’da vizyona girecek olan Toy Story 5 için yeni bir fragman yayınladı. Heyecanla beklenen yeni filmde Woody oyuncak grubuna yeniden katılıyor.

Yayınlanan ilk fragman videosu, Greta Lee’nin seslendirdiği kurbağa şeklindeki tablet karakteri Lilypad’i ilk kez karşımıza çıkıyor. Bu karakter yeni düşmanımız olacak gibi görünüyor. Eski oyuncaklar, teknolojiyle dikkati dağılmış sahibinin dikkatini çekmeye başlıyor.

Toy Story 5’in fragman videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz:

Oyuncak Hikayesi 5 filmi Buzz, Woody ve Jessie’nin yanı sıra serinin bir önceki filminde yer alan sevimli Forky, Bayan ve Bay Patates Kafa, Rex, uzaylılar ve Bullseye gibi geri dönen bazı karakterler de bulunuyor.

Fragman, Woody’nin eski oyuncak arkadaşlarına nasıl ve neden geri döndüğünü açıklamıyor. Fakat Lilypad’in kahramanlarımız için korkunç bir tehdit oluşturduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Oyuncak Hikayesi 5, daha önce WALL-E, Kayıp Balık Nemo ve Kayıp Balık Dory gibi filmleri yöneten Andrew Stanton tarafından yönetiliyor. Kenna Harris ve Lindsey Collins ortak yapımcılığı üstleniyor.