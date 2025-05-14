Apple “zihin kontrollü bir iPhone” üzerinde çalışıyor

Apple, zihin kontrolü yeteneğine sahip bir iPhone modeli üzerinde çalışmalara başladı.

Şirket, iPhone'unuzu beyin sinyalleriyle kontrol edebileceğiniz bir sistem geliştiriliyor.

Apple bu proje için Synchron ile anlaştı.

Wall Street Journal’ın haberine göre Apple, kullanıcıların iPhone ve diğer cihazları beyin sinyalleriyle kontrol etmesini sağlayacak bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştiriyor. Gazeteye göre şirket, Stentrode beyin implantından sorumlu olan Synchron isimli girişimle işbirliği yaptı.

Apple bu yıl boyunca ürünlerine eklenecek yeni erişilebilirlik özellikleri paketini duyurdu. WSJ’ye göre bu işlevler, özellikle de Synchron’un arayüzüyle entegrasyon olmak üzere sinir sinyallerine dayalı ilerlemelerin önünü açabilir.

Synchron, Mart ayında Nvidia’nın yapay zekasıyla desteklenen beyin-bilgisayar arayüzünün yeni bir versiyonunu tanıttı. Tanıtım videosunda sistemin Apple Vision Pro gözlüklerle uyumlu olduğu görülüyor.

Synchron teknolojisi nasıl çalışıyor?

Synchron’un Stentrode çipi, beyin sinyallerini dijital komutlara dönüştürerek kullanıcının menülerde gezinmesini ve ekrandaki simgeleri seçmesini sağlıyor.

Bilim kurgu filmlerini akıllara getiren bu sıra dışı teknoloji, Apple’ın sisteminde halihazırda mevcut olan ve fiziksel etkileşimlerin alternatif girdilerle (örneğin joystick veya bu durumda beyin implantı) değiştirilmesine olanak tanıyan “anahtar kontrolü” adı verilen bir özelliğe dayanıyor.

Girişimin temel amacı, amiyotrofik lateral skleroz (ALS) veya omurilik yaralanmaları gibi ciddi motor engelli kişilere yeni erişilebilirlik biçimleri sunmak olarak belirtiliyor.

Elon Musk’ın Neuralink’i gibi daha invaziv kabul edilen diğer çözümlerin aksine, Synchron’un implantı kafatasında açık ameliyata gerek kalmadan, motor korteksin üzerinde bulunan bir damar yoluyla yerleştiriliyor. 2019 yılından bu yana 10 hastaya Stentrode implantı uygulandığı biliniyor.

Apple yeni erişilebilirlik özelliklerini tanıttı

Apple’ın bugün duyurduğu yeni erişilebilirlik özellikleri paketi bu yıl içerisinde kullanıcılarla buluşacak. En önemli özellik, cihazın kamerasını (veya Continuity Camera aracılığıyla iPhone’un kamerasını) kullanarak gerçek dünyadaki nesneleri büyüten Mac için Magnifier (Magnifier) oluyor.

Bu işlevsel özellik, örneğin beyaz tahtalarda veya ekranlarda metin okurken kullanışlı oluyor. iPhone ve iPad kullanıcıları 2016’dan beri Büyüteç aracına erişebiliyor. Şimdi nihayet bu özellik Mac cihazlarına geliyor.

Ayrıca App Store’a Erişilebilirlik Beslenme Etiketleri özelliği geldi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir uygulama veya oyunun erişilebilir özelliklere sahip olup olmadığını önceden tespit edebilecek.

Parlaklık, kontrast ve filtreler gibi görsel ayarlamalar sunan araç, aynı zamanda tüm cihazlarda kullanıma sunulacak yeni Erişilebilirlik Okuyucusu ile de entegre oluyor.

Şirket ayrıca, iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro dahil olmak üzere Apple ekosisteminde Braille yazma, okuma ve gezinme için entegre bir deneyim olan Braille Access’i tanıttı. Araç BRF dosyalarını ve Nemeth kodunu destekliyor.

Apple Watch’ta artık Canlı Dinleme oturumları sırasında gerçek zamanlı altyazıların keyfini çıkarmak mümkün. Kullanıcılara sunulan bu yeni özellik, iPhone’unuzu uzak bir mikrofona dönüştürüyor.

Apple Vision Pro’da kamera sistemi ile Zoom ve VoiceOver işlevlerinde yapılan güncellemeler, makine öğreniminin kullanımıyla görsel erişilebilirliği genişletiyor.