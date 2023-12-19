Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışları ABD’de durduruldu

Teknoloji devi Apple, Eylül ayında gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde bir dizi yeni ürünün hayranları karşısına çıkarmıştı. Şirketin yeni yüksek performanslı ve şık tasarıma sahip akıllı saatleri olan Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelleri önceki nesillere göre ciddi iyileştirmelerle piyasaya sunuldu. Fakat yakın zamanda ortaya çıkan bir gelişmeyle birlikte şirket, her iki cihazını da Amerika Birleşik Devletleri’nde raflardan çekiyor.

Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışları için alınan askıya alma kararı, bir tıbbi teknoloji şirketi olarak hizmet veren Masimo ile olan patent anlaşmazlığına dayanıyor. Apple hayranlarını oldukça şaşırtan bu problem, Uluslararası Ticaret Komiyonu (ITC) tarafından belirli Apple Watch modellerinin ABD pazarında ithalat yasağına uğramasıyla gün yüzüne çıktı. Peki ya şirket bu sorunu nasıl düzeltecek? İşte ayrıntılar…

Apple, Masimo patentini ihlal etmekle suçlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri pazarında yeni nesil bir Apple Watch akıllı saat modeli satın almak isteyen tüketiciler için hayal kırıklığına uğratan bu gelişmeyle alakalı şirket, 9to5Mac’e yaptığı açıklamada Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2’nin çevrimiçi mağaza üzerinden satılmayacağını doğruladı. 21 Aralık tarihinden itibaren şirket, söz konusu cihazlarının satışlarını artık ABD’de süresiz olarak askıya alacak. Fakat ABD dışındaki tüketiciler bu durumdan etkilenmeyecek. Yani cihazlar Türkiye’de raflara gelmeye devam edecek.

Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışları için alınan bu askıya alma kararı, Masimo şirketinin kandaki oksijeni tespit etmeye imkan tanıyan nabız oksimetresi patentinden kaynaklanıyor. Tıbbi teknoloji firması, Apple’ı bu patenti ihlal etmekle suçluyor. Aynı zamanda şirket, Apple’ın yıllardır kendi ticari sırlarını çaldığına işaret ediyor.

Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple şirketinin Masimo’nun patentini ihlal ettiğine karar verirken, buna karşılık olarak Apple’dan gelen açıklamayla birlikte, ünlü teknoloji devinin geçerli kurallara ve düzenlemelere uyum sağladığı, fakat konuyu şu anda yasal olarak çözmeye çalıştıkları bildirildi. Şimdilik cihazın ne zaman yeniden ABD’de satışa çıkacağı belirsizliğini koruyor.

Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışları Türkiye’de devam ediyor

Apple’ın performans canavarı akıllı saatleri şu anda ABD’de satışlarını askıya alsa da Türkiye’de raflara gelmeye devam ediyor. Apple Watch Series 9 modeli 16 bin 299 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara hitap ederken, daha gelişmiş bir seçenek olan Apple Watch Ultra 2 satışları ise 42 bin 999 TL’den başlayan rakamlarla sürüyor.