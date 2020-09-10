Anasayfa Teknoloji Google Haritalar 3 yılın ardından tekrar Apple Watch'ta
HaberlerTeknoloji
Son güncelleme:

Google Haritalar 3 yılın ardından tekrar Apple Watch’ta

3 yıl önce bilinmeyen sebeplerle kaldırılmıştı.

Berat Latif
Berat Latif

Daha önce bilinmeyen sebeplerle Google Haritalar uygulamasını Apple Watch’tan kaldıran Google, aradan geçen 3 yılın ardından uygulamayı yeniden Apple Watch kullanıcılarına sundu.

Apple Watch’a gelen yeni Google Haritalar, adım adım komut verme özelliği ve tahmini varış süresi üzerine odaklanmış durumda. Uygulamanın ana ekranında an itibariyle anlık destinasyon bilgisi ve altında belli rotaların ortalama süresi yer alıyor. Bunlara ek olarak ev, iş yeri gibi yerlere gidiş süreleri de eklenebiliyor.

Kullanıcıların akıllı saat üzerinde yeni bir konumu eklemek için Google Haritalar’ın telefon uygulamasını kullanması gerekiyor. Yürüme, toplu taşıma, araba ve bisiklet gibi farklı ulaşım yöntemlerini destekleyen uygulama, akıllı saat üzerinden ulaşım şeklini seçmeye de imkan veriyor.

Google Haritalar’ın Apple Watch arayüzünde olası rotalar da sunuluyor. Bu rotalardan biri seçildiğinde, yön işaretleri ve çeşitli simgelerle yol tarifi çıkıyor. Ancak haritanın kendisini akıllı saat üzerinden görmek mümkün olmayacak.

Google Haritalar uygulamasını Apple Watch üzerinden kullanmak için ilgili App Store sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

KAYNAK9to5Google

Webmasto'ya abone olun!

Webmasto'ya abone olun; haftalık içerik özetleri, özel dosyalar, raporlar, faydalı ipuçları ve daha fazlasını e-posta yoluyla size gönderelim.

Takip Edin

Son Haberler

Haberler

Google’dan influencer’lara özel online etkinlik platformu: Fundo

Berat Latif - 0
Google'ın bünyesinde yer alan kuluçka merkezi Area 120, YouTuber ve diğer influencer'ların ücretli online etkinlik düzenleyebilecekleri yeni uygulaması Fundo'yu duyurdu. Fundo uygulaması, sosyal medya fenomenlerinin...
Devamını oku
Sosyal Medya

Instagram’dan sosyal eşitlik adına yeni hamleler

Berat Latif - 0
Instagram CEO'su Adam Mosseri, yayınladığı blog yazısında insanların platformu sosyal sorumluluk, ırkçılık gibi konularda farkındalık yaratmak için de kullandıklarını vurgulayarak,  Instagram'ın belli azınlık grupları...
Devamını oku
İnternet

YouTube Müzik’e ortak çalma listeleri özelliği geldi

Berat Latif - 0
YouTube Müzik platformuna gelen yeni güncelleme çalma listeleri oluşturmayı kolaylaştıran beş yeni özelliği beraberinde getiriyor. Ortak çalma listeleri sayesinde arkadaşlarınızla çalma listelerinizi paylaşabilir ve sizinle...
Devamını oku
Teknoloji

Mark Zuckerberg App Store’un incelenmesini istiyor

Berat Latif - 0
Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, kendisiye yapılan bir röportajda App Store ile ilgili sorulan sorulara çarpıcı cevaplar verdi. Axios tarafından gerçekleştirilen röportajda kendisine yöneltilen...
Devamını oku

İlgili İçerikler

Haberler

Google’dan influencer’lara özel online etkinlik platformu: Fundo

Berat Latif - 0
Google'ın bünyesinde yer alan kuluçka merkezi Area 120, YouTuber ve diğer influencer'ların ücretli online etkinlik düzenleyebilecekleri yeni uygulaması Fundo'yu duyurdu. Fundo uygulaması, sosyal medya fenomenlerinin...
Devamını oku
Teknoloji

Mark Zuckerberg App Store’un incelenmesini istiyor

Berat Latif - 0
Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, kendisiye yapılan bir röportajda App Store ile ilgili sorulan sorulara çarpıcı cevaplar verdi. Axios tarafından gerçekleştirilen röportajda kendisine yöneltilen...
Devamını oku
Teknoloji

Apple’dan çalışanlarına özel yüz maskesi

Berat Latif - 0
Apple çalışanlarına özel olarak yeni yüz maskeleri tasarlamaya başladı. Apple Face Mask / Apple Yüz Maskesi olarak adlandırdığı bu yüz maskeleri havadaki partikülleri engellemek...
Devamını oku
Teknoloji

Google’ın “Telefon” uygulamasına “doğrulanmış arama” özelliği geliyor

Berat Latif - 0
Geçtiğimiz Aralık ayında Google doğrulanmış SMS özelliğini duyurarak kullanıcılara daha güvenilir bir mesajlaşma deneyimi sunmayı hedeflemişti. Şimdi de Google doğrulanmış arama özelliği ile bu...
Devamını oku
Teknoloji

Android 11 ile birlikte gelen yenilikler

Berat Latif - 0
Merakla beklenen ve aylardır beta güncellemeleri devam eden yeni Android sürümü Android 11 nihayet kullanıma sunuldu. An itibariyle Google Pixel, Xiaomi, Oneplus, Oppo ve...
Devamını oku

Kategoriler

Konular

WebMasto

© 2020 Kutola Limited | WebMasto | Her hakkı saklıdır.