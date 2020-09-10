Google Haritalar 3 yılın ardından tekrar Apple Watch’ta

Daha önce bilinmeyen sebeplerle Google Haritalar uygulamasını Apple Watch’tan kaldıran Google, aradan geçen 3 yılın ardından uygulamayı yeniden Apple Watch kullanıcılarına sundu.

Apple Watch’a gelen yeni Google Haritalar, adım adım komut verme özelliği ve tahmini varış süresi üzerine odaklanmış durumda. Uygulamanın ana ekranında an itibariyle anlık destinasyon bilgisi ve altında belli rotaların ortalama süresi yer alıyor. Bunlara ek olarak ev, iş yeri gibi yerlere gidiş süreleri de eklenebiliyor.

Kullanıcıların akıllı saat üzerinde yeni bir konumu eklemek için Google Haritalar’ın telefon uygulamasını kullanması gerekiyor. Yürüme, toplu taşıma, araba ve bisiklet gibi farklı ulaşım yöntemlerini destekleyen uygulama, akıllı saat üzerinden ulaşım şeklini seçmeye de imkan veriyor.

Google Haritalar’ın Apple Watch arayüzünde olası rotalar da sunuluyor. Bu rotalardan biri seçildiğinde, yön işaretleri ve çeşitli simgelerle yol tarifi çıkıyor. Ancak haritanın kendisini akıllı saat üzerinden görmek mümkün olmayacak.

Google Haritalar uygulamasını Apple Watch üzerinden kullanmak için ilgili App Store sayfasını ziyaret edebilirsiniz.