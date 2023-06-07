Apple Vision Pro’nun üretim maliyeti ortaya çıktı

Apple, Pazartesi günü gerçekleştirdiği WWDC 2023 etkinliğinde uzun bir süredir hayranları tarafından heyecanla beklenen Apple Vision Pro adlı karma gerçeklik gözlüğünü duyurdu. Kısa bir süre içinde tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran AR kulaklık; gözlerinizi, ellerinizi ve hatta sesinizi kullanan sezgisel kontrolleri ile birlikte olağanüstü bir deneyime kapı aralıyor. Cihazın önümüzdeki yılın başlarında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulması bekleniyor.

ABD dışındaki ülkelere ne zaman geleceği şimdilik belli olmayan karma gerçeklik gözlüğü, sunmuş olduğu iddialı özelliklerden çok yüksek satış fiyatı ile tartışma yaratmış durumda. Cihazın 3 bin 500 dolar fiyat etiketiyle raflarda yer alacağı belirtiliyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 80 bin TL’ye tekabül ediyor. Apple’ın piyasaya sürdüğü en pahalı ürünlerden bir tanesi olacak bu cihaz, muhtemelen fiyat etiketi sebebiyle herkese hitap etmeyecek. Peki ya son derece yüksek fiyatlardan alıcılarla buluşacak olan Apple Vision Pro cihazının üretim maliyeti şirket ne kadar olacak?

Apple Vision Pro maliyeti şirkete pahalıya patlayacak

VR/AR/MR endüstrisi araştırma kurumu WellsennXR’ın raporuna göre Apple Vision Pro üretim maliyeti, şirkete işçilik de dahil olmak üzere 1.509 dolara mal olacak. Burada en pahalı bileşen, her biri 350 dolar değerinde olan Sony’nin iki küçük MicroOLED ekranı olarak belirtiliyor. İşçilik ve montajın LuxShare tarafından yaklaşık 130 dolara mal olacağı söylenirken; şirketin en yeni dizüstü bilgisayarlarında bulunan Apple M2 işlemcisinin maliyetiyse 120 dolar olarak açıklanıyor. Buna eşlik eden yeni R1 çipine ise 60 dolardan erişilebilecek.

Tüm bunların yanı sıra kulaklığın çevresi de yaklaşık 120 dolar tahmini fiyata sahip önemli bir masraf kalemine işaret ediyor. Bilindiği üzere Apple Vision Pro, ağırlığı azaltmak için plastik malzemeyi tercih eden rakiplerinin aksine alüminyum ve camdan üretilecek. Öte taraftan harici pil ise 15 dolara mal edilecek. Tüm bu rakamlar, tek bir birimin üretilmesi için gerekli masraflardan yalnızca bazıları olarak karşımıza çıkıyor.

Apple, karma gerçeklik gözlüğü için yüksek üretim maliyetlerini göze almış durumda. Bu yüksek maliyetler göz önüne alındığında, şirketin yakın vadede AR kulaklık pazarına uygun fiyat etiketine sahip bir alternatif üretmesi oldukça zor gibi görünüyor.

Şirket daha önce MicroOLED ekranlar yerine daha basit bir seçenek olan OLED panellere geçmeyi düşünmüş, bu sayede maliyetlerini düşürmeyi planlamıştı. Fakat kalite anlamında önemli bir kayıp meydana geleceği için şirket bu fikirden vazgeçip, maliyette herhangi bir kısıtlamaya gitmeden yoluna devam etti.