Apple Vision Pro bu ay 8 yeni ülkede satışa çıkacak

Teknoloji devi Apple bugün gerçekleştirilen WWDC 2024 etkinliğinde sürpriz bir duyuruyla karşımıza çıktı. Geçen yılki WWDC’de dünyaya duyurulan ve şirketin ilk karma gerçeklik başlığı olarak lanse edilen Apple Vision Pro cihazının bu ay içinde 8 yeni ülkede satışa çıkacağı öğrenildi.

Apple’ın karma gerçeklik başlığı bilindiği üzere şimdiye kadar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri pazarında satılıyordu. Ocak ayında ABD’de satışa çıkan cihazın nihayet diğer ülkelerde de raflarda boy göstermeye başlayacağı öğrenildi. Fakat ne yazık ki açıklanan 8 ülke arasında Türkiye yer almıyor. Ülkemizden bu cihazı satın almak isteyen tüketicilerin bir süre daha beklemeleri gerekecek gibi görünüyor.

Apple Vision Pro daha fazla ülkede satışa çıkmaya hazırlanıyor

8 yeni ülkede satışa çıkmaya hazırlanan Apple Vision Pro artık daha fazla tüketiciye hitap etmeye başlayacak. Çin ana karası, Hong Kong, Singapur ve Japonya pazarlarında 13 Haziran Perşembe gününden itibaren ön siparişlerin açılacağı, 28 Haziran Cuma gününden itibaren ise resmi olarak satışların başlayacağı ifade ediliyor.

Apple’ın karma gerçeklik başlığı elbette ki yalnızca Asya pazarında satılmayacak. Bunun yanı sıra şirketin bu ürünü Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık pazarlarında 28 Haziran Cuma gününden itibaren ön siparişe açacağı, 12 Temmuz Cuma gününden itibaren ise satışların resmen başlayacağı dile getiriliyor.

Apple CEO’su Tim Cook konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer veriyor:

“Apple Vision Pro’ya duyulan ilgi olağanüstüydü ve mekansal bilişimin büyüsünü dünya çapında daha fazla müşteriye tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Uygulamalar için sonsuz bir tuval üzerinde çalışmak ve işbirliği yapmak, değerli anıları üç boyutlu olarak yeniden yaşamak, benzersiz bir kişisel sinemada TV şovları ve filmler izlemek gibi daha fazla insanın imkansızın mümkün olduğunu görmesini bekleyemeyiz. ya da hayal gücüne meydan okuyan yepyeni mekansal deneyimlerin tadını çıkarmak.”

Bilindiği üzere Apple Vision Pro bu yılın Ocak ayından itibaren Amerika Birleşik Devletleri pazarında 3 bin 500 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Yakında 8 ülkeye daha açılacak olan cihazın diğer ülkelerde hangi fiyatlardan alıcılarla buluşacağı ise şimdilik ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor. İlerleyen günlerde şirketten bu konuda yeni bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.