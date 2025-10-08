Menüyü Kapat
    Bütçe dostu Redmi 15 nihayet Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı

    Uygun fiyatı telefon arayanlara hitap eden Redmi 15 4G modeli Türkiye pazarında satışa çıktı.
    Redmi 15
    • Redmi 15'in 4G sürümü Türkiye pazarında satışa sunuldu.
    • Uygun fiyatlı telefon modeli 12 bin 499 TL'den tüketicilere sunuluyor.
    • Cihaz siyah, gümüş ve mor renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

    Xiaomi tarafından Ağustos ayında resmi olarak tanıtılan ve ilk olarak Çin pazarında satışa çıkan Redmi 15 için beklenen haber geldi. Geçen yılki Redmi 14’ün halefi olarak karşımıza çıkan cihaz, bütçe dostu fiyat etiketiyle Türkiye pazarında nihayet boy göstermeye başladı.

    Uygun fiyatlı telefon arayan tüketicilere hitap eden bu cihaz, giriş seviyesi segmente kıyasla önemli yeteneklere ev sahipliği yapıyor. Şık tasarımıyla artı puan toplayan model, fiyatına göre başarılı bir donanım sergiliyor. İşte Redmi 15’in Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri…

    Redmi 15 Türkiye fiyatı ne kadar?

    Xiaomi’nin yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli Redmi 15 şu anda Türkiye pazarında 12 bin 999 TL fiyat etiketi ile sunuluyor. Siyah, gümüş ve mor olmak üzere üç renk seçeneğine sahip olan cihaz, 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanına ev sahipliğinde bulunuyor.

    Redmi 15 4G

    Söz konusu modelin, Redmi 15’in 4G bağlantı desteğine sahip olan sürümü olduğunu vurgulamakta fayda var. Zira Xiaomi, lansmanda Redmi 15 5G adlı beşinci nesil ağ bağlantısını destekleyen alternatif bir seçenek daha duyurmuştu.

    Redmi 15 4G teknik özellikleri

    Giriş seviyesi donanıma sahip olan Redmi 15’in teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    CPU Snapdragon 685, 6 nm, 2,8 GHz’e kadar sekiz çekirdekli
    GPU Qualcomm Adreno
    RAM 6 GB / 8 GB (LPDDR4X)
    Dahili depolama 128 GB / 256 GB (UFS 2.2)
    Artırılabilir depolama microSD kart ile 2 TB’a kadar
    Yükseklik 169,48 mm
    Genişlik 80,45 mm
    Kalınlık 8,40 mm
    Ağırlık 214 g
    Boyut 6,9 inç FHD+ DotDisplay
    Çözünürlük 2340 x 1080, 374 PPI
    Yenileme hızı 144 Hz’ye kadar
    Dokunmatik örnekleme 288 Hz’ye kadar
    Parlaklık 700 nit (tipik), 850 nit HBM
    Sertifikalar TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık, Sirkadiyen Ritim Dostu, Titreşimsiz
    Ana kamera 50 MP, f/1.8
    Yardımcı kamera Yardımcı lens
    Kamera 8 MP, f/2.0
    Video kaydı 1080p@30fps, 720p@30fps
    Pil kapasitesi 7000 mAh (tipik)
    Hızlı şarj 33W (kutuya dahil adaptör ile)
    Diğer özellikler
    Yüksek Çözünürlüklü Ses, Dolby Atmos, Sanal yakınlık, Ortam ışığı, İvmeölçer, Elektronik pusula, Kızılötesi, Xiaomi HyperOS 2

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

