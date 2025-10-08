Bütçe dostu Redmi 15 nihayet Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi 15'in 4G sürümü Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Uygun fiyatlı telefon modeli 12 bin 499 TL'den tüketicilere sunuluyor.

Cihaz siyah, gümüş ve mor renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

Xiaomi tarafından Ağustos ayında resmi olarak tanıtılan ve ilk olarak Çin pazarında satışa çıkan Redmi 15 için beklenen haber geldi. Geçen yılki Redmi 14’ün halefi olarak karşımıza çıkan cihaz, bütçe dostu fiyat etiketiyle Türkiye pazarında nihayet boy göstermeye başladı.

Uygun fiyatlı telefon arayan tüketicilere hitap eden bu cihaz, giriş seviyesi segmente kıyasla önemli yeteneklere ev sahipliği yapıyor. Şık tasarımıyla artı puan toplayan model, fiyatına göre başarılı bir donanım sergiliyor. İşte Redmi 15’in Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri…

Redmi 15 Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi’nin yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli Redmi 15 şu anda Türkiye pazarında 12 bin 999 TL fiyat etiketi ile sunuluyor. Siyah, gümüş ve mor olmak üzere üç renk seçeneğine sahip olan cihaz, 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanına ev sahipliğinde bulunuyor.

Söz konusu modelin, Redmi 15’in 4G bağlantı desteğine sahip olan sürümü olduğunu vurgulamakta fayda var. Zira Xiaomi, lansmanda Redmi 15 5G adlı beşinci nesil ağ bağlantısını destekleyen alternatif bir seçenek daha duyurmuştu.

Redmi 15 4G teknik özellikleri

Giriş seviyesi donanıma sahip olan Redmi 15’in teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: