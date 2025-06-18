Apple, iOS 18.6 Beta 1 güncellemesini yayınladı

Apple geliştiriciler için iOS 18.6 Beta 1 güncellemesini yayınladı.

Şirket ayrıca iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS'in yeni test sürümlerini de duyurdu.

Şu anda tüm dikkatler Apple’ın işletim sistemlerinin yaklaşan yeni sürümüne odaklandı. WWDC25 etkinliğinde resmi olarak duyurulan iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe ve Eylül ayında resmi olarak piyasaya sürülmesi beklenen diğer güncellemeler heyecanla bekleniyor.

Apple, mevcut işletim sistemlerine yönelik son güncellemelerin ilk geliştirici test sürümlerini yayınlamaya başladı. iOS 18.6 Beta 1 güncellemesi geliştiricilerle buluştu. İşte güncellemeye ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Apple yeni güncellemelerini kullanıcılara sundu

Teknoloji devi Apple yakın zaman önce iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 ve visionOS 2.6’nın Beta 1 güncellemelerini yayınladı. Bu sürümler, ilgili yazılım platformları için güncelleme döngüsünün sonunu işaret ediyor.

Yani pratik olarak bu yazılımlar, sonbaharda beklenen “iOS 26” sürümüne büyük sıçramadan önce, mevcut işletim sistemlerine yeni özellikler getirebilecek son güncellemeleri temsil ediyor. Merakla beklenen “26” sürümlerini alacak cihazlar için bu son güncellemeler, mevcut özelliklerin iyileştirilmesi anlamına geliyor.

Öte yandan iPhone XS, iPhone XS Max ve iOS 18’de kalacak iPhone XR gibi gelecekteki sürümlerle uyumlu olmayacak cihazlar için bunlar yeni özellikler almak için son fırsatları olacak. Bundan sonra bu modeller yalnızca koruma sağlayan, fakat daha fazla yenilik sunmayan temel güvenlik güncellemeleri alacak.

Şu anda bu ilk Beta güncellemelerinde bildirilen yeni dikkate değer bir özellikler bulunmuyor. Fakat yeni özelliklerin varsa kademeli olarak ortaya çıkması yaygın bir süreç olarak biliniyor.

Bu nedenle herhangi bir yeni özelliğin geliştiriciler tarafından önümüzdeki birkaç saat içinde veya bu Beta döngüsünün sonraki sürümleri sırasında keşfedilmesi muhtemel görünüyor.

Güncellemeyi desteklemesi beklenen modeller şu şekilde sıralanıyor: