Apple “insan gözüyle yarışacak” bir kamera sensörü üzerinde çalışıyor

Apple, insan gözüyle rekabet edecek kadar yetenekli yeni bir kamera sensörü patenti aldı.

"Image Sensor With Stacked Pixels Having High Dynamic Range And Low Noise" adlı patent, 20 durağa kadar dinamik aralık vaat eden yığılmış bir sensör mimarisi sunuyor.

Bu teknolojinin ilerleyen yıllarda üst düzey iPhone'larda ve Apple Vision Pro 2'de kullanılabileceği tahmin ediliyor.

Yeni bir akıllı telefon satın alırken pek çok tüketici için ana öncelik noktası genellikle cihazın kamera yetenekleri oluyor. Mobil fotoğrafçılık odaklı cihazların sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu ilgiyi gören Apple, gelecek iPhone’larda çok daha üst düzey kameralar ortaya koymayı hedefliyor.

Apple, mobil ve profesyonel fotoğrafçılıkta devrim yaratabilecek yeni bir görüntü sensörü teknolojisini araştırıyor. Yakın zamanda yayınlanan bir patent, insan gözünün dinamik aralığını yakalamak veya hatta aşmak için önemli hedefler ortaya koyuyor.

Apple mobil fotoğrafçılığa yeni bir soluk getirmek istiyor

9to5Mac’in haberine göre Apple’ın “Image Sensor With Stacked Pixels Having High Dynamic Range And Low Noise” (Yüksek Dinamik Aralık ve Düşük Gürültüye Sahip Yığılmış Piksellere Sahip Görüntü Sensörü) başlıklı patenti, 20 durağa kadar dinamik aralık vaat eden yığılmış bir sensör mimarisini ortaya koyuyor.

Bu performansı perspektife koymak için, mevcut iPhone 16 Pro Max, CineD ölçümlerine göre yaklaşık 11 ila 13 durak sunarken, ARRI ALEXA 35 profesyonel kamera yaklaşık 15 durak elde ediyor. Yığılmış teknoloji iki ayrı katmanı bir araya getiriyor. Bunlar fotodiyotlar aracılığıyla ışığı yakalayan bir sensör çipi ve verileri entegre gürültü bastırma ile işleyen bir mantık çipi olarak karşımıza çıkıyor.

Bu noktada temel yenilik ise her pikselin ışığı üç farklı şarj seviyesinde depolamasına ve sahnenin parlaklığına otomatik olarak uyum sağlamasına olanak tanıyan Lateral Overflow Integration Capacitor (LOFIC) mekanizmasında yatıyor.

Bu teknoloji hangi cihazlarda karşımıza çıkacak?

Apple’ın bu önemli patenti, gelecekte markanın birkaç ürününde resmi olarak da karşımıza çıkabilir. iPhone 17 Pro veya Apple Vision Pro 2 sinematik HDR yeteneklerinden, gerçek zamanlı gürültüsüz video kaydından ve ultra ince form faktörlerinde profesyonel görüntü kalitesinden faydalanabilir.

Daha stratejik olarak bu gelişme Apple’ın üst düzey sensörleri için Sony’ye olan bağımlılığından kurtulabileceğinin sinyalini veriyor. Apple zaten A ve M işlemcileriyle güçlü bir çip tasarım geçmişine sahip olduğundan dolayı görüntü sensörlerine bu genişleme mantıklı görünüyor.

Neural Engine ve Apple’ın imzası olan yazılım-donanım entegrasyonuyla birleştiğinde, bu teknoloji markanın belirli profesyonel segmentlerde Canon, Sony veya RED ile rekabet etmesine bile olanak tanıyabilir.