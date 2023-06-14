Apple hisseleri rekor kırdı

Apple hisseleri hızla yükseltmeye devam ederken, şirket yeni bir rekora imza attı. Hisselerde yüzde 1,6 oranında büyüme gösteren ABD merkezli teknoloji devi, Ocak 2022 döneminden bu yana en büyük artışı gördü. Meydana gelen bu yükselişle beraber şirketin hisseleri 183,79 dolardan işlem görerek günü kapattı. Öte yandan şirketin piyasa değeri 2,89 trilyon dolara ulaştı.

Apple’ın ulaştığı yeni rekor, şirketin ilk karma gerçeklik kulaklığı olan Apple Vision Pro’nun 5 Haziran tarihinde WWDC 2023 etkinliğinde gerçekleşen sunumu sırasında hareketlenmeye başladı. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra yeni bir rekora ulaşan marka, analistlere göre yatırımcıların uzun vadeli getiri sağlayacağına en çok güvendiği şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yatırımcılar, Apple hisselerine güveniyor

Phoenix Financial Services’in baş piyasa analisti Wayne Kaufman, Bloomberg ile yaptığı bir röportajda, “Apple’ın insanların rahat ettiği bir yol haritası var, inanılmaz bir nakit akışı var ve bu inanılmaz iş modelinden daha iyisini yapamazsınız. Ayı piyasasından sonra insanların geri döndüğünü görüyoruz ve Apple, yatırımcıların uzun vadede para kazanacaklarından emin oldukları için yükselse de düşse de sahip olmaktan rahat oldukları hisselerden yalnızca bir tanesi…” dedi.

Yatırımcılar, Cupertino merkezli teknoloji devinin WWDC 2023 etkinliğinde hayranlarına duyurduğu yeni ürünlerin, piyasada son derece olumlu karşılanacağına inanıyor gibi duruyor. Ortaya çıkan son veriler, şirketin 2023 kazancını Nasdaq 100’deki yüzde 35’lik artışa kıyasla yüzde 41’in üzerine çıkarmayı başardı.

Apple hisseleri WWDC 2023 ile yükselişe geçti

Hızla yükselişe geçen Apple hisseleri, WWDC 2023 sayesinde rekora ulaştı. 5 Haziran tarihinde Apple Park’ta gerçekleştirilen organizasyon, pek çok heyecan verici duyuruya ev sahipliği yaptı. Tüm dünyadan merakla takip edilen etkinliğin en büyük kahramanlarından bir tanesi hiç şüphesiz ki, şirketin ilk karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro oldu.

Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolarlık fiyat etiketi ile tartışma konusu haline geldi. Ancak buna rağmen dünya genelinde cihaz şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılandı. İlk olarak önümüzdeki yılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa sunulacak olan model, muhtemelen ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de raflara gelmeye başlayacak.

Vision Pro’nun yanı sıra Apple, etkinlikte başka önemli duyurular da gerçekleştirdi. iPhone cihazları için yeni özellikler vaat eden iOS 17 işletim sistemi duyuruldu. Öte yandan iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS işletim sistemleri için de yeni güncellemeler yayınlandı.