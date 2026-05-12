    Apple’dan 10 yıllık iPhone, iPad ve Mac’ler için kritik güvenlik güncellemeleri

    Apple, yıllar önce desteği kesilen cihazlarda güvenlik açıklarını kapatan iOS 18.7.9, iOS 16.7.16 ve iOS 15.8.8 sürümlerini kullanıma sundu.
    • Apple, eski iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları için güvenlik odaklı yeni güncellemeler sundu.
    • Yayınlanan yeni yazılımlar, sistemde tespit edilen kritik sistem açıklarını tamamen kapatmayı hedefliyor.
    • iOS 18.7.9 sürümü güncel modeller için performans iyileştirmeleri sunarken, iOS 15 ve 16 sürümleriyse eski cihazların güvenliğini sağlamaya devam ediyor.
    • Özellikle de iPhone 6s, iPhone 7 ve ilk nesil iPhone SE gibi eski modeller için bu güncellemeler "acil" niteliği taşıyor.

    Apple, kullanıcı güvenliğini ön planda tutan geniş çaplı bir güncelleme operasyonu gerçekleştirdi. Kısa süre önce güncel iPhone’lar için iOS 26.5 güncellemesinin kararlı sürümünü resmen yayınlayan şirket, eski telefonları için bugün itibarıyla iOS 18.7.9, iOS 16.7.16 ve iOS 15.8.8 sürümlerini kullanıcılarla buluşturdu.

    iOS, iPadOS ve macOS’un eski sürümlerini kullanan cihazlar için sessizce bir dizi yama yayınlandı. iPad kullanıcıları iPadOS 18.7.9, iPadOS 17.7.11, iPadOS 16.7.16 ve iPadOS 15.8.8 sürümlerine ulaştı. Mac’ler için ise macOS Sequoia 15.7.7 ve macOS Sonoma 14.8.7 sürümleri erişime açıldı.

    Apple henüz ne yazık ki bu güncellemelerin her biri için tüm sürüm notlarını yayınlamadı. Fakat yine de bu güncellemelerin niteliği açık görünüyor. Yeni yazılımlar, öncelikle güvenlik düzeltmeleri içeriyor.

    iOS ve iPadOS 15.8.8 için halihazırda mevcut olan notlar, bu sürümün geçen ay iOS 26.4.2’de yayınlanan ve silinen bildirimlerin kurtarılmasına izin veren bir güvenlik açığını gideren aynı bildirim düzeltmesini içerdiğini doğruluyor.

    Bu uygulama, Apple’ın yazılım destek politikasıyla tutarlı görünüyor. Şirket, özellikle de iOS 15 ya da 16’da takılı kalan eski iPhone ve iPad’ler olmak üzere, işletim sistemlerinin en son sürümlerine artık erişemeyen cihazlar için düzeltmeler sağlamaya devam ediyor.

    Eğer siz de bu eski işletim sistemi sürümlerinden birini hala kullanıyorsanız, mümkün olan en kısa sürede güncelleme yapmanız öneriliyor. Aksi halde cihazınız maalesef ki olası siber tehditlere karşı savunmasız bir hal alabilir.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

