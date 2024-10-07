Apple her yıl yeni iPhone serisi üretme geleneğinden vazgeçebilir

Teknoloji devi Apple yıllardır iki büyük alışkanlığı kusursuza yakın şekilde sürdürmeye devam ediyor. Şirket her yıl yeni bir iPhone serisi ve yazılım güncellemeleri ile karşımıza çıkıyor. Fakat ortaya çıkan son raporlar, şirketin bu alışkanlığından vazgeçebileceğine işaret ediyor.

Son yıllarda yeni iPhone modelleri bazı kullanıcılar tarafından büyük eleştirilere maruz kalıyor. Şirketin yeni modellerde büyük yenilikler ve iyileştirmeler sunmadığı vurgulanıyor. Bloomberg editörü Mark Gurman’a göre şirket artık yeni bir strateji benimseyebilir. Her yıl yeni iPhone’lar ve yazılım güncellemeleri sunmak yerine daha çok kaliteye odaklanarak üretim sıklığını genişletebilir.

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Apple üst üste fiyaskolardan sonra yeni bir strateji benimseyebilir

Apple son zamanlarda yazılım güncellemelerinde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldı. Görünen o ki şirket de bunun farkında ve bu problemi çözmek için büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Yakın zaman önce piyasaya çıkan iPadOS 18 güncellemesi pek çok soruna yol açması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Son zamanlarda yapılan birkaç lansman beklentileri pek de karşılayamadı ve bu da Apple’ı mevcut stratejisi üzerinde düşünmeye sevk etti.

Mark Gurman ayrıca başka bir önemli konunun da altını çizdi. Apple Intelligence yapay zeka paketinin lansmanı ile ilgili problemlerden bahsetti. Şirket, iPhone 16’nın baştan sona gelişmiş yapay zeka özelliklerini destekleyecek şekilde tasarlanacağının sözünü verse de bu özellikler ne yazık ki lansman sırasında kullanıma sunulmamıştı. Apple’ın yapay zekasının tam entegrasyonunun ancak gelecek yıl gerçekleşmesi bekleniyor.

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Gurman’a göre bu problemlerin ana nedenlerden biri şirketin devasa büyüklüğünden kaynaklanıyor. Şirket muazzam ölçüde büyümesi ve yeni ürün kategorilerine doğru devam eden genişlemesiyle beraber birçok konuda aşırı yük hissetmeye başladı. Bu süreçte Apple Car projesini rafa kaldıran şirket, ne yazık ki yüklerinden tam anlamıyla kurtulamadı ve başka birçok problemle karşılaştı.

Aktarılan detaylara göre donanımın gelişimini ve yazılım güncellemelerinin hızını eş zamanlı olarak yönetmek, Apple adına bazı olumsuz sonuçlara yol açıyor. Yeni özelliklerin gecikmesi, işletim sistemlerindeki hatalar ve ikna edici olmayan donanım revizyonları, belki de bir şirketin aynı anda çok fazla şey yapmaya çalıştığının ve bunun altından pek de kalkamadığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Gurman’a göre Apple, her yıl ürün piyasaya sürme şeklindeki katı geleneğini bırakıp daha esnek bir felsefeye geçebilir. Şirket cihazları yalnızca gerçekten hazır olduklarında piyasaya sürmeyi tercih edebilir. Bu cesur hamlenin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği şimdilik belirsizliğini korusa da şirketin bir sonraki amiral gemisi serisi olan iPhone 17’nin yıllık lansman döngüsüne uyarak yine önümüzdeki yılın Eylül ayında piyasaya çıkacağı düşünülüyor.

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