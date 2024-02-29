10 yıllık Apple Car elektrikli otomobil projesi sona erdi

Teknoloji devi Apple önemli bir kararla karşımıza çıktı. Yaklaşık on yıldır geliştirme süreci devam eden Apple Car elektrikli otomobil projesinin fişi çekildi. Milyarlarca dolarlık yatırım alan proje, şimdiye kadar ortaya çıkan birçok sızıntının ardından artık tarihin tozlu rafları arasına girdi.

Yaklaşık 10 yıldır devam eden büyük yatırımların ardından şirket, “Project Titan” kod adıyla geliştirilen elektrikli otomobil projesinin fişini çekme kararı aldı. Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın haberine göre firma, büyük beklentiler yaratan ve dünya çapında heyecanla beklenen ürününe yatırım yapmayı sonlandırdı. Bunun üzerine şirket, ekibi farklı görevlerde çalışmak üzere yönlendirdi.

Apple Car için yolun sonu geldi

İlk olarak 2014 yılında başlayan Apple Car elektrikli araba projesi, tamamen otonom ve sesli navigasyon özelliğine sahip bir araç olarak yollarda boy göstermeyi hedefliyordu. Fakat ne yazık ki şirket, bu süreçte birtakım zorluklarla karşı karşıya geldi. Proje liderliğinde çeşitli değişiklikler gerçekleştiren şirket, anlaşılan o ki istenen hedeflerden uzak kaldı.

Apple’ın elektrikli otomobil projesi için özel bir yazılım dahi geliştirdiği biliniyor. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya’da çeşitli testler gerçekleştiren firma, geçtiğimiz yılın sonlarında geliştirme aşamasında bazı ciddi problemlerle karşılaştı. Normal şartlarda 2026 yılında piyasaya çıkması beklenen aracın çıkış tarihi sürekli olarak ertelenirken, projeyle alakalı nihai karar ise çalışmanın durdurulması yönünde oldu.

PhoneArena’nın haberine göre Apple elektrikli otomobil projesinin lansmanını birkaç kez erteledikten sonra nihai olarak projeyi durdurmaya karar verdi. Alınan bu karar ise projede Operasyon Direktörü olarak görev yapan Jeff Williams ve Sorumlu Başkan Yardımcısı koltuğunda oturan Kevin Lynch tarafından çalışanlarla paylaşıldı.

İki yönetici aracılığıyla Apple Car projesinin sona erdiğini çalışanlarına duyuran şirket, bununla birlikte önemli bazı kararlar alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Açıklanan bilgilere göre ekipte görev alan bazı üyeler, üretken yapay zeka projeleri üzerinde çalışmak üzere Apple’ın AI departmanına yönlendirildi. Bazı çalışanların başka bölümlere atanabileceği belirtilirken, bir kısım çalışan için ise işten çıkarma kararı alınabileceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 100 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması hedeflenen Apple Car için yolun sonu geldi. Fakat elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışan tek teknoloji şirketi Apple değildi. Bunun yanı sıra Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin SU7 projesi de piyasada büyük bir ilgi görmüştü.