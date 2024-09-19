Apple geliştiriciler için iOS 18.1 Beta 4 güncellemesini sundu

Apple kısa süre önce iOS 18 işletim sistemini kararlı sürümü ile uyumlu tüm iPhone modelleri için yayınladı. Yaklaşık üç aydır test edilen güncelleme bazı problemler ortaya çıkarsa da genel anlamda kullanıcılardan olumlu notlar aldı. Şimdi ise şirket geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar için yeni Beta güncellemelerini dağıtmaya devam ediyor.

Apple’ın sunmuş olduğu yeni beta sürümleri arasında iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 Sequoia, watchOS 11.1, tvOS 18.1 ve VisionOS 2.1 güncellemeleri karşımıza çıkıyor. Şirketin yayınladığı güncellemeler, Ekim ayında gelmesi planlanan son sürümü bekleyen önemli iyileştirmeler ve hata düzeltmelerini de beraberinde getiriyor.

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Yeni Apple güncellemeleri neler sunuyor?

iOS 18.1 ve iPadOS 18.1’in Beta 4 sürümleri iPhone XS de dahil olmak üzere birçok iPhone’da destekleniyor. iPhone ve iPad cihazlarına yönelik sunulan yeni geliştirici sürümleri, ilk sürümde ortaya çıkan sorunları çözerek sistem kararlılığını ve kullanılabilirliğini artırmaya odaklanıyor. Güncellemenin yaklaşık olarak 6,91 GB dosya boyutuna sahip olduğunu belirtmekte yarar var.

Şirketin duyurduğu Apple Intelligence yapay zeka özelliklerinin tamamının iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS 15.1 Sequoia beta sürümlerinde mevcut olmadığını da belirtelim. Örnek vermek gerekirse Image Playgrounds ve Genmoji gibi özelliklerden bazılarının yalnızca yıl sonunda iOS 18.2, iPadOS 18.2 ve macOS 15.2 Sequoia ile birlikte hayatımıza girmesi bekleniyor.

macOS 15.1 Sequoia, 24B5046f olarak tanımlanan yeni bir güncellemeyle karşımıza çıktı. Mac kullanıcılarının merakla beklediği yeni Beta güncellemesi, geliştiricilerin gelecekteki özellikleri test etmesine ve önceden var olan hataları belirlemesine olanak sağlamak için tasarlanıyor. Fakat yine de bu özelliklerin kararlı bir sürüme ulaşması biraz daha zaman alacak gibi görünüyor.

watchOS 11.1 Beta 1 güncellemesi Apple Watch 6 modelinden itibaren piyasaya çıkan modellerle uyumlu çalışıyor. Güncellemeyle birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla küçük bazı iyileştirmeler yer alıyor.

Apple TV ve HomePod gibi cihazlara yönelik tvOS 18.1 ve audioOS 18.1 Beta 1 ise herhangi bir büyük yeni özellik sunmasa da kullanıcı deneyiminin genel kalitesini artırmak için küçük düzeltmeler ve optimizasyonlar sağlıyor.

Son olarak Apple Vision Pro’yu test eden geliştiricileri hedefleyen VisionOS 2.1 Beta 1 güncellemesi de bazı sistem iyileştirmelerine odaklanıyor.

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