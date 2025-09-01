AnTuTu, Ağustos 2025’in en güçlü Android telefonlarını açıkladı

AnTuTu, Ağustos 2025'teki en iyi telefonları açıkladı.

Geçen ayın en iddialı amiral gemisi Android telefonu Red Magic 10S Pro+ oldu.

Orta seviye telefon pazarında ise Realme Neo7 SE liderliğe oturdu.

Akıllı telefonların performansını test eden ve tüm modelleri kıyaslayan AnTuTu, her ay düzenli olarak yayınlamış olduğu benchmark verileri raporunun yenisini duyurdu. “2025 Ağustos ayında en iyi Android telefonlar” listesinin yayınlanmasıyla birlikte geçen aya aya damgasını vuran cihazlar sıralandı.

AnTuTu tarafından yayınlanan rapora göre, Ağustos ayının en iyi amiral gemisi Android akıllı telefon modeli Red Magic 10S Pro+ olarak belirlendi. Platformun testlerinden 2 milyon 947 bin 567 puan alan Çinli telefonun peşinden 2 milyon 899 bin 541 puan alan Vivo X200 Ultra geldi. 2 milyon 875 bin 495 puanla karşımıza çıkan iQOO Neo10 Pro+ ise üçüncü oldu.

En iyi Android amiral gemisi akıllı telefonlar – Ağustos 2025

AnTuTu’nun sıralamasında ilk 5’e girmeye hak kazanan diğer iki model ise Vivo X200s (2 milyon 850 bin 560 puan) ve Honor GT Pro (2 milyon 845 bin 597 puan) olarak kayıtlara geçti.

Ağustos 2025’te en iyi Android akıllı telefonlar şunlar:

Red Magic 10S Pro+ – 2 milyon 947 bin 567

2 milyon 947 bin 567 vivo X200 Ultra – 2 milyon 899 bin 541

– 2 milyon 899 bin 541 iQOO Neo10 Pro+ – 2 milyon 875 bin 495

– 2 milyon 875 bin 495 vivo X200s – 2 milyon 850 bin 560

– 2 milyon 850 bin 560 Honor GT Pro – 2 milyon 845 bin 597

– 2 milyon 845 bin 597 OnePlus 13 – 2 milyon 707 bin 640

– 2 milyon 707 bin 640 iQOO 13 – 2 milyon 678 bin 652

– 2 milyon 678 bin 652 OPPO Find X8 Ultra – 2 milyon 671 ibn 371

– 2 milyon 671 ibn 371 Redmi K80 Extreme – 2 milyon 667 bin 221

– 2 milyon 667 bin 221 OnePlus Ace 5 Pro – 2 milyon 659 bin 857

Ağustos ayındaki en iyi orta seviye Android telefonlar

Orta ve üst seviye akıllı telefon sıralamasına ilk sırada 1 milyon 701 bin 978 puanla Realme Neo7 SE yer aldı. Peşi sıra 1 milyon 666 bin 963 puanla iQOO Z10 Turbo ve 1 milyon 665 bin 542 puanla Redmi Turbo 4 bulunuyor.

İlk on basamakta yer alan en iyi orta seviye Android cihazlar şu şekilde sıralanıyor: