Android Auto yenileniyor: Araba yolculuklarımız değişecek

Google, Android Auto arayüzünü yeniliyor.

Sunulacak yenilik ile birlikte kullanıcı arayüzü artık daha minimalist ve iyi organize edilmiş bir hal alacak.

Test edilen bu tasarım değişikliğinin ne zaman resmi olarak yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünya çapındaki otomobillerdeki multimedya merkezleriyle iletişimi sağlayan uygulama olan Android Auto, Google’dan büyük bir revizyon almaya hazırlanıyor. Multimedya oynatmayı kolaylaştıran entegre bir medya uygulaması ekleniyor.

Teknoloji devi Google onayın yanı sıra ayrıca söz konusu uygulamanın arayüzü konusunda neler bekleyebileceğimize dair bir ön izleme de sundu. Şirket, söz konusu yenilenmiş uygulamayı merakla bekleyenlerin merakını gidermiş oldu.

Android Auto’nun yeni arayüzü nasıl görünecek?

Aşağıda yer alan görüntülerden de anlaşılacağı üzere arayüz minimalist ve iyi organize edilmiş olacak. Son aramalar ile albümler arasındaki başlangıç ​​alanını ayıracak. Ayrıca içeriklerin kolayca bulunabilmesi için sağ üst köşede geleneksel büyüteç sunulacak.

9to5Google’ın haberine göre sağdaki görselde liste ve oynatma kuyruğunu, parça adını ve şarkıcıyı yönetmek için düğmeler, orta şeritte albüm kapağı ve altta bir ilerleme çubuğu, oynatma/duraklatma, ileri, geri, rastgele mod, tekrarlama ve daha fazlası için düğmeler bulunan oynatıcı arayüzünün kendisini görebiliyoruz.

Google’a göre Spotify, Amazon Music ve YouTube Music’in duyurulan bu yeni medya uygulamasıyla entegrasyonu sağlaması, kullanıcı deneyimini daha eksiksiz ve zengin hale getirmesi, arayüzü birleştirmesi ve kullanılan uygulamadan bağımsız olarak daha tutarlı hale getirmesi gerekiyor.

Şimdilik bu yeniliğin kullanılabilirliği ile ilgili ne yazık ki bir bilgi yok. Fakat duyuruyu ve üçüncü parti bir uygulama üzerinden uygulamaya ihtiyaç duyulmasını göz önünde bulundurduğumuzda, bu uygulamanın Android Auto’ya gelmesinin birkaç ay daha süreceğini tahmin ediyoruz. Google’dan yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Android Auto için Spotify “Jam” özelliği yolda

AndroidAuthority’nin haberine göre Spotify’da müzik dinlemekten hoşlanan sürücülerin deneyimini iyileştirmek için uygulamaya artık Android Auto’da gerçek zamanlı olarak daha fazla kişiyle ortak bir çalma listesi dinlemenize olanak tanıyan “Jam” özelliği sunulacak.

Bu ilgi çekici yenilik ile birlikte seyahat ederken şarkı değiştirmeye gerek kalmadan arkadaşlarınızla birlikte bir çalma listesi dinlemeniz mümkün hale gelecek.

Yeni şablonların uygulanmasıyla geliştiriciler, yeni özelleştirilebilir “Şu Anda Çalınan” görünümü gibi günlük faaliyetlerinde yardımcı olan medya çözümleri üzerinde daha kolay çalışabilecek.

Geliştiriciler, Android Auto sistemindeki uygulamaları kullanmayı kolaylaştırmanın yanı sıra belirli uygulamaların deneyimini şu anda akıllı telefonlarımızda sahip olduğumuz deneyime daha benzer hale getirmek için de çalışabilir.

Son olarak Google, Jam’in tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağını henüz doğrulamadı. Fakat uygulamanın önümüzdeki aylarda Android Auto’da ve ardından Google’ın entegre sistemine sahip araçlarda yayınlanması bekleniyor.