Android Auto için Google Gemini yapay zeka desteği yolda

Teknoloji devi Google, yapay zeka aracı Gemini’yi daha fazla platforma entegre etmeye devam ediyor. Bu sürecin bir sonraki adımı ise otomotiv segmentine yönelik işletim sistemi olan Android Auto için gelecek Gemini entegrasyonu olacak. Şirketin otomobillere özel yazılımı artık işlevsel ve hayat kolaylaştıracak AI araçlarına kavuşacak.

Android Authority tarafından aktarılan bilgilere göre Google Asistan’ın otomobillere yönelik v13.1.244 sürümünün APK dosyasında ilginç detaylar ortaya çıktı. Yapay zeka özelliklerinin araç sistemine entegre edilebileceğinden bahseden kod satırları dikkat çekti.

Ortaya çıkan detaylara göre Gemini çok yakında Android Auto sisteminde Google Asistan hizmetinin koltuğunu devralacak. Konuya ilişkin bilgi veren kod satırları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“<string name=”gia_greeting_text”>Ask Gemini</string>

<string name=”gia_onboarding_gemini_logo_content_description”>Gemini logo</string>

<string name=”gia_onboarding_landing_page_description”>Speak more naturally and get more done with your new assistant, reimagined with Google AI</string>

<string name=”gia_onboarding_landing_page_subtitle”>Your AI assistant for the car</string>

<string name=”gia_onboarding_landing_page_title”>Meet Gemini</string>

<string name=”gia_onboarding_start_now_button”>Start now</string>

<string name=”gia_onboarding_try_later_button”>Try later</string>”