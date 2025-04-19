Android Auto için Google Gemini yapay zeka desteği yolda

Android Auto işletim sistemi için Gemini entegrasyonu test ediliyor.

Gemini yapay zeka aracının Google Asistan'ın yerini alacağı söyleniyor.

Bu entegrasyon sayesinde Android Auto destekli araçlara yapay zeka yetenekleri kazandırılması planlanıyor.

Teknoloji devi Google, yapay zeka aracı Gemini’yi daha fazla platforma entegre etmeye devam ediyor. Bu sürecin bir sonraki adımı ise otomotiv segmentine yönelik işletim sistemi olan Android Auto için gelecek Gemini entegrasyonu olacak. Şirketin otomobillere özel yazılımı artık işlevsel ve hayat kolaylaştıracak AI araçlarına kavuşacak.

Android Authority tarafından aktarılan bilgilere göre Google Asistan’ın otomobillere yönelik v13.1.244 sürümünün APK dosyasında ilginç detaylar ortaya çıktı. Yapay zeka özelliklerinin araç sistemine entegre edilebileceğinden bahseden kod satırları dikkat çekti.

Gemini, Android Auto sisteminde Google Asistan’ın yerini alacak

Ortaya çıkan detaylara göre Gemini çok yakında Android Auto sisteminde Google Asistan hizmetinin koltuğunu devralacak. Konuya ilişkin bilgi veren kod satırları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“<string name=”gia_greeting_text”>Ask Gemini</string>

<string name=”gia_onboarding_gemini_logo_content_description”>Gemini logo</string>

<string name=”gia_onboarding_landing_page_description”>Speak more naturally and get more done with your new assistant, reimagined with Google AI</string>

<string name=”gia_onboarding_landing_page_subtitle”>Your AI assistant for the car</string>

<string name=”gia_onboarding_landing_page_title”>Meet Gemini</string>

<string name=”gia_onboarding_start_now_button”>Start now</string>

<string name=”gia_onboarding_try_later_button”>Try later</string>”

Android Auto için Gemini versiyonunun hala geliştirilme aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak beklenen entegrasyon nihayet kullanıma sunulduğunda, yapay zeka aracının sürücüye otomobille ilgili önerilerde bulunabileceği belirtiliyor. Aynı şekilde AI hizmetinin bazı rutin görevler için de kullanılabileceği aktarılıyor.

Küçük bir örnek vermek gerekirse kullanıcılar Spotify’da müzik veya podcast çalmak için Gemini aracını etkinleştirebilecek. Merakla beklenen bu özellik, sanal asistanın halihazırda gerçekleştirdiği en temel faaliyetleri bile yapay zeka kullanarak gerçekleştireceğini bizlere gösteriyor.

Google şimdilik Gemini yapay zeka aracını Android Auto sistemine ne zaman getireceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. İlerleyen haftalarda şirketin bu konuda bilgi vermesi bekleniyor.

Son olarak yakın tarihli bazı raporlarda, Gemini aracının Samsung Internet uygulamasına entegre edildiği de ortaya çıkmıştı.