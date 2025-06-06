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    Google Fotoğraflar yapay zeka ile aramalarınızı kolaylaştırıyor

    Google Fotoğraflar yapay zeka ile güçlendiriliyor. Uygulamaya AI tabanlı fotoğraf arama özelliği geliyor.
    Google Fotoğraflar
    • Google Fotoğraflar'ın 10. yaşı şerefine yeni özellikler duyuruldu.
    • Uygulamaya yapay zeka tabanlı fotoğraf arama özelliği getirildi.
    • Kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılan bu yenilik, arama işleminizi basitleştiriyor.

    Google Fotoğraflar uygulaması fotoğraf kitaplığınızda arama yapmayı çok daha kolay hale getirecek kullanışlı bir güncelleme alıyor. Popüler uygulama uzun zamandır üretken AI kullanarak resimlerdeki metni tanıyabiliyordu. Fakat yakın zamanda tırnak işaretlerine girilen tam kelimeleri arama özelliğini ekledi.

    Uygulamaya gelen yapay zeka odaklı bu yeni özellik kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Söz konusu yeniliğin aramalarınızı önemli bir ölçüde kolaylaştıracağı aktarılıyor. Google’ın resmi internet sitesinde duyurulan işlev, sizlere belirli ölçüde zaman kazandırmayı vaat ediyor.

    Yeni özellik nasıl çalışıyor?

    Google Fotoğraflar’a gelen yeni özellik, örneğin bir belgenin, bir tabelanın veya el yazısıyla yazılmış bir notun fotoğrafını arıyorsanız, tırnak işaretleri içinde belirli bir kelime girmeniz ve Fotoğraflar’ın yalnızca bu kelimenin tam olarak bulunduğu görselleri bulması şeklinde çalışıyor.

    İlgi çeken yeni özellik kullanıcılara kademeli olarak sunuluyor. Bu nedenle henüz söz konusu yenilik cihazınıza ulaşmamış olabilir. Fakat kullanıma sunulduğunda bunun aramanızın doğruluğunu ve hızını önemli ölçüde artıracağı vurgulanıyor.

    Google Fotoğraflar yapay zeka tabanlı fotoğraf arama özelliği

    Bu sürpriz yenilik, şirketin Google Fotoğraflar uygulamasının 10. doğum günü vesilesiyle tanıttığı vaat edilen yeni özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zekaya dayalı diğer araçlarla birlikte kullanıcıların dijital anılarını daha iyi sıralamalarına ve bulmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

    Özellikle de uygulamada ekran görüntüleri, taranmış belgeler, notlar veya metin içeren diğer görselleri kaydedenler için bu yeni özellik son derece faydalı olacak gibi görünüyor.

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    Yeni özellik aramayı önemli ölçüde iyileştirse de bazı sınırlamaların hala olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz. Örneğin okunması zor metinler, standart dışı yazı tipleri veya daha az desteklenen dillerdeki metinlerle iyi çalışmayabilir.

    Fakat yine de genel olarak bu yenilik ileriye doğru önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ederken, kullanıcılar da bu trendi heyecanla takip etmeyi sürdürüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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