Samsung Internet için Google Gemini entegrasyonu geliyor

Samsung Internet için yapay zeka desteği geliyor.

Samsung'un yerel internet tarayıcısı çok yakında Google Gemini entegrasyonuna sahip olacak.

Şirket şu anda Beta sürümünde yeni özelliğini test ediyor.

Samsung ve Google, Gemini entegrasyonlarını birçok One UI 7.0 uygulamasına getirmek için işbirliği gerçekleştirdi. Şimdi ise iki şirket, popüler mobil internet tarayıcısına yapay zeka desteği kazandırmak için kolları sıvadı. Samsung Internet uygulamasına Gemini entegrasyonu geleceği ortaya çıktı.

Android Authority’den gelen bilgilere göre Google Gemini’yi tarayıcı açıkken kullanmak ve mevcut sayfa hakkında soru sorarak bilgi edinmek çok yakında mümkün hale gelecek. Şu anda Samsung bununla alakalı geliştirme çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen haftalarda beklenen özelliğin genel kullanıma açılacağı tahmin ediliyor.

Samsung Internet, Gemini desteğini test ediyor

Samsung Internet uygulamasının 16.10.40.sa.arm64 Beta sürümünde tespit edilen yeni Google Gemini entegrasyonu, artık navigasyon çubuğundaki hareketle veya telefondaki yan tuşla çağrıldığında Gemini kutusunda sayfa bağlantısını gösteriyor.

Google Gemini yapay zeka aracı bu sayede yalnızca telefon ekranında görüntülenenleri değil, aynı zamanda Samsung Internet’te görüntülenen sayfanın tamamını da analiz etme yeteneğine ulaşıyor. Böylelikle kullanıcılar için daha işlevsel ve pratik bir deneyime kapı aralanıyor.

Yukarıdaki görselde de fark edebileceğiniz gibi, soldaki fotoğrafta Gemini iletişim kutusu sadece ekran görüntüsünü gösterirken, sağdaki fotoğrafta ise web sayfası bağlantısını gösteriyor.

Bu yenilik, küçük bir değişiklik olsa da asistandan sayfanın içeriğini özetlemesini, konu hakkında soruları yanıtlamasını, hikayeyi diğer sitelerde daha ayrıntılı araştırmasını ve daha fazlasını istemenize olanak sağlıyor.

Samsung Internet için gelen Gemini desteği ile birlikte artık internet tarayıcınızda yapay zekadan yararlanmak için Chrome’a “esir” olmanıza gerek kalmıyor. Zira bilindiği üzere bu özellik şimdiye kadar yalnızca Google’ın tarayıcısına özel olarak çalışıyordu. Fakat çok yakında bu durum değişecek gibi görünüyor.