Android 16 Beta 3 çıktı: İşte Google’ın sunduğu yenilikler

Android 16'nın geliştiricilere özel yeni Beta güncellemesi çıktı.

Android 16 Beta 3 uyumlu Pixel telefonlarda kullanıcılara sunuldu.

Bu güncelleme, Android 16'nın kararlı sürümü öncesi yayınlanan son Beta sürümü olarak nitelendiriliyor.

Teknoloji devi Google, Android 16 Beta 3 güncellemesi ile karşımıza çıktı. İşletim sisteminin kararlı sürümünün Haziran ayı başında yayınlanması planlanıyor. Dolayısıyla bitiş çizgisine bu kadar yaklaşılmışken, yayınlanan bu sürüm artık heyecan verici yeni özelliklerden ziyade, bunun yerine daha çok mevcut işlevleri geliştirmeye odaklanıyor.

Google’ın yayınladığı yeni Beta sürümü önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Android 16, Google’ın “Platform Kararlılığı ” olarak adlandırdığı seviyeye resmen ulaştı. Bu ifade, geliştirme aşamasının tamamlanmış ve kararlı olduğunu bizlere gösteriyor.

Geliştiriciler, Android 16 için tasarladıkları uygulamaları sonlandırıp dağıtmak için ihtiyaç duydukları tüm araçlara sahip oluyor. Ayrıca artık daha fazla beklemeden uygulamalarını Google Play Store’da yayınlama olanağına kavuşuyor.

Android 16 Beta 3 ile gelen yeni özellikler

Android 16’nın yeni Beta sürümü ile gelen en dikkat çekici yeniliklerden biri de Auracast desteğinin entegre edilmesi oluyor. Başlangıç aşamasında LE Audio uyumlu işitme cihazlarıyla birlikte Auracast üzerinden ses akışı, Android 16 Beta sürümünü çalıştıran Pixel 9 telefonlarına özel olacak.

Zaman çizelgesi, birkaç ay içinde beklenen Android 16’nın resmi sürümünün ardından uyumluluğun diğer cihazlara genişletilmesini içeriyor. İlk olarak şanslı bazı Google Pixel telefonlara sunulacak olan yeni güncellemenin sonraki süreçte diğer Android telefonlara da dağıtılması bekleniyor.

Android 16 Beta 3 ile gelen bir diğer yenilik ise metin okunabilirliği ile ilgili oluyor. Ekrandaki öğeleri net bir şekilde görmeyi zorlaştıran kontrast duyarlılığının azalması gibi görme zorlukları yaşayanlar için artık metni net bir ana hatla vurgulama özelliği mevcut hale geliyor. Yeni seçenek, önceki yüksek kontrast modunun yerini alarak geliştirilmiş bir çözüm sunuyor.

Cihazına Android 16 Beta 2’yi yükleyerek test programına katılmayı seçen veya Android Beta programına kayıtlı olan kullanıcılar, Beta 3 güncellemesini kablosuz olarak (OTA) alacak. Uyumlu Pixel cihazlarının sahipleri için Android Beta programına katılma seçeneği mevcut. Bu sayede OTA yöntemi aracılığıyla bu ve gelecekteki güncellemelere erişim sağlanabiliyor.

Şirket, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yayınlanması planlanan bu büyük sürümün, “uygulamaları etkileyebilecek davranış değişiklikleri” sunan yılın tek sürümü olacağını vurguladı. Daha sonra dördüncü çeyrekte özellik iyileştirmeleri, genel iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri getiren daha küçük bir güncelleme yayınlanacak.