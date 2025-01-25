Android 16 için ilk genel Beta sürümü çıktı: İşte yeni özellikler

Google, Android 16'nın ilk genel Beta sürümünü yayınladı.

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların hayatına birçok işlevsel yeni özellik dahil oldu.

Android 16'nın nihai sürümünün ise yılın ikinci yarısında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Teknoloji devi Google, Android 16 işletim sisteminin ilk genel Beta sürümünü kullanıcılara sundu. Yeni güncellemenin öne çıkan özellikleri arasında kilit ekranındaki dinamik bildirimler, tablet ve katlanabilir akıllı telefonlar gibi daha büyük ekranlı cihazlara yönelik çeşitli iyileştirmeler yer alıyor.

İlk Beta’nın piyasaya sürülmesiyle birlikte, 2025’in ikinci çeyreğindeki resmi lansmandan önce dört Beta sürümüne sahip olacak bir genel test döngüsü başlıyor. Android 16’nın ilk test yazılımı artık Pixel 6’dan başlayarak şirketin akıllı telefonlarına sunuluyor. Aynı zamanda Google Pixel Tablet cihazından da güncellemeyi test etmek mümkün kılınıyor.

Android 16 ilk genel Beta sürümü ile gelen yeni özellikler

Android 16 Beta sürümünün ana yeni özelliklerinden biri, etkinlikleri doğrudan kilit ekranından gerçek zamanlı olarak izlemenize ve bunlara erişmenize olanak tanıyan dinamik bildirimler olan Canlı Güncellemeler (Live Updates) oluyor. Bu özellikler araç çağırma, yemek teslimatı ve navigasyon gibi hizmetleri takip etmeyi kolaylaştırmak için tasarlanıyor.

Live Updates özelliği esas olarak Apple’ın 2022’de kullanıma sunduğu Live Activities özelliğine benzese de Android 16’da hala bazı sınırlamalar mevcut. Android 16’daki uygulama, yakın zamanda Samsung Galaxy S25 serisinde tanıtılan Samsung’un Now Bar aracından ya da Apple’ın Dinamik Ada işlevinden farklı olarak bu bildirimleri normal bildirim yığınının en üstüne yerleştiriyor.

Google ayrıca Gemini yapay zeka hizmetine desteğini genişlettiğini de doğruladı. Yeni özellik, sanal asistanın aynı anda birden fazla uygulama üzerinde işlem yapmasına olanak tanıyor. Gemini şu anda Google’ın kendi uygulamalarıyla, bazı Samsung uygulamalarıyla, Spotify ve WhatsApp gibi üçüncü taraf hizmetlerle uyumlu çalışıyor.

Android 16 ile gelen bir diğer önemli yenilik ise uygulamaların yeniden boyutlandırılabilir yapısı oluyor. Bu dikkat çekici işlev, uygulamaların tablet ve katlanabilir cihazlar gibi daha büyük ekranlarda kullanıcı deneyiminden ödün vermeden çalışmasına olanak sağlıyor. Güncellemeyle birlikte hayatımıza giren diğer özellikler ise şu şekilde sıralanıyor:

Yüksek kaliteli video kaydı için Advanced Professional Video (APV) codec desteği

Kamera uygulamalarında Gece Modunu etkinleştirmek için sahne algılama

Asya dilleri için yararlı olan dikey metin oluşturma desteğinde iyileştirmeler

Daha sezgisel ve seçenek açısından zengin bir fotoğraf seçim menüsü

Daha hassas dokunsal tepkilere olanak tanıyan daha gelişmiş dokunsal kontroller

Uyumlu Pixel modelleri güncellemeyi indirebilir

Android 16 için gelen ilk genel Beta güncellemesi şu anda uyumlu Pixel cihazlarında indirilebilir. Fakat şirket, yazılımın bir test sürümü olması nedeniyle hala bazı hatalar barındırabileceğinin altını çiziyor.

Google’ın şu anda Android 16 için belirlediği yol haritasına göre güncellemenin en son Beta sürümü Nisan ayında piyasaya çıkacak. Güncellemenin kararlı sürümü ise yılın ikinci yarısında yayınlanacak.