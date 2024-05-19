Android 15 bekleme modunda pil ömrünü yüzde 50 artırıyor

Bu hafta Android 15 Beta 2’nin kullanıcılara sunulmasıyla birlikte güncellemenin önemli ayrıntıları ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre Android 15 işletim sistemi, bekleme modu ile yüzde 50’ye kadar güç tasarrufu sağlayacak. Bu sayede Android telefonlarda yaklaşık 3 saat kadar ek pil ömrü sunulacak.

Android 15’in en çok beklenen özellikleri arasında yer alan bu yenilik, ilk defa Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile birlikte hayatımıza giren “Doze” modunda önemli güncellemeler gerçekleştirilecek. Böylelikle pil performansını ciddi bir oranda artırmayı hedefleyen Google, daha kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayacak.

Wear OS 5 ve Android 15 üst düzey bir pil verimliliği sağlayacak

Google I/O 2024 geliştirici konferansı sırasında Android mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Dave Burke ve Android ekosistemi başkanı Sameer Samat bu konuda önemli ayrıntılar aktardı. Google’ın bir sonraki akıllı saat işletim sistemi olacak Wear OS 5’in pil ömrünün önceki sürüme kıyasla yüzde 20 oranında artırılacağı ifade edildi. Bunun için şirket, cihaz şarj olduğu esnada arka plan etkinliklerini daha iyi optimize ettiğini açıkladı.

Wear OS 5’in yanı sıra tecrübeli yöneticiler, Android 15 işletim sisteminin bekleme modu esnasında yüzde 50’ye kadar pil ömrünü artıracağını paylaştı. Enerji tasarrufu konusunda ciddi iyileştirmelere ev sahipliği yapacak olan yazılımın, Android 14 işletim sistemine göre Doze modunda yarı yarıya daha hızlı bir performans çizeceği ve bu sayede daha iyi bekleme süresi sağlanacağı aktarıldı.

Android Authority’nin haberine göre Google tarafından gerçekleştirilen testlerde Android 15 için gelen yeni pil ömrü iyileştirmelerinin bekleme süresini 3 saate kadar uzatmaya yardımcı olacak. Android cihazlar için bir dönüm noktası olarak nitelendirilen bu gelişme, enerji verimliliğiyle öne çıkan iPhone’ları gölgede bırakmayı hedefliyor.

Teknoloji devi Google, yeni Android güncellemeleri ile karşımıza çıkardığı bazı özellikleri ne yazık ki belirli cihazlarla sınırlandırıyor. Örneğin şirketin geliştirdiği “Audio Emoji” (Sesli Emoji) özelliği yalnızca Google’ın en yeni Pixel telefonlarında yayınlandı. Ancak söz konusu pil ömrü iyileştirmelerinin herhangi bir kısıtlama olmadan tüm uyumlu modellerde uygulanabileceği ifade edildi. Donanım açısından eski kalmış uyumlu modellerin bile bu özellikten yararlanabileceği eklendi.

Hem Android 15 hem de Wear OS 5 işletim sistemleri için pil artışı noktasında önemli iyileştirmeler sağlayacak şirket, böylelikle kullanıcılar için daha iyi bir deneyim yaratmayı planlıyor. Peki ya sizin bu alakalı fikir ve görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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