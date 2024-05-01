Google telefon görüşmelerine “sesli emoji” desteği getiriyor

Emoji tepkileri son dönemlerde pek çok teknoloji devinin radarına giren bir yenilik haline geldi. Yakın zamanda Facebook, Instagram, WhatsApp ve hatta Gmail uygulamasında bile gördüğümüz bu işlev, şimdi telefon görüşmelerine de taşınıyor. Sesli aramalar sırasında emoji kullanımını test etmeye başlayan Google, “sesli emoji” adını verdiği işlevi Telefon (Phone) uygulamasıyla kullanıcılara sunmayı planlıyor.

Google tarafından geliştirilen ve çok yakında Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda yer almaya başlayacak bu yenilikçi fikir, kullanıcıların telefon görüşmeleri esnasında karşı tarafa emoji sesleri iletmesine imkan sağlayacak. Bu sayede sohbet deneyiminde yeni bir iletişim kanalına kapı açacak şirket; burada alkışlama, gülme, ağlama ve hatta “osuruk” gibi garip ses efektlerine yer verecek. Henüz beta testleri devam eden özellik, muhtemelen yakın zaman içinde kullanıcıların erişimine açılacak.

Google altı etkileşimli sesli emoji sunacak

9to5Google ekibi tarafından Telefon uygulamasının yeni beta güncellemesinde ortaya çıkan bu dikkat çekici yeni özellik, kullanıcıların anlık bir şekilde tepkilerini emoji ses efektleriyle karşı tarafa aktarmalarına imkan sağlayacak. Böylelikle şirket, sesli görüşmeleri daha etkileşimli ve eğlenceli bir hale getirecek.

Google tarafından geliştirilen bu ilgi çekici yeniliğin ilk detayları gün yüzüne çıktı. Şimdilik hakkında pek çok soru işareti bulunan özellik, toplamda altı farklı ses emojisi barındıracak. Bunlar alkışlama, gülme, tezahürat yapma, üzülme, davul efekti ve osuruk sesi olarak karşımıza çıkacak. Her bir emoji, ilgili sesin eşlik ettiği keyifli bir görsel animasyon getirecek. Bu sayede kullanıcılar için etkileşimli bir deneyim sağlanacak.

Son derece basit bir şekilde çalışacak yeni “sesli emoji” (audio emoji) özelliği, kullanıcıların yalnızca bir emoji simgesine dokunmasıyla etkinleştirilecek. Bu emojiler, sohbete bir miktar mizah katmak ya da konuşmasının duygusunu artırmak için işlev gösterecek. Dolayısıyla artık telefon görüşmeleri daha renkli ve hareketli bir yapıya bürünecek.

Yalnızca Google Pixel telefonlarda yer alabilir

Şu anda Google ekibi tarafından test edilmeye devam edilen yeni özellik, şimdilik yalnızca Telefon uygulamasının beta sürümünde yer alıyor. İlerleyen haftalarda herkese açık kararlı sürüme gelmesi beklenen yenilik, şimdiden kullanıcıların oldukça ilgisini çekmeyi başardı.

Telefon uygulamasının sesli emoji özelliği ile ilgili şimdilik ne yazık ki bilgiler sınırlı durumda. Şirketin bu özelliği tüm Android cihazlara getirip getirmeyeceği henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bazı iddialar, bu işlevin yalnızca Google’ın Pixel serisi akıllı telefon modelleriyle sınırlandırılabileceğine işaret ediyor. Ancak yine de bununla alakalı resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Peki ya siz Google’ın bu dikkat çeken yeni özelliğiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.