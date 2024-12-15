Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra uzun pil ömrüyle öne çıkacak

Xiaomi 15 Ultra'nın pil kapasitesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Merakla beklenen amiral gemisi telefon, batarya gücüyle önemli bir iyileştirme sunacak.

Cihaz şimdiye kadar markanın amiral gemisi telefonlarında kullandığı en büyük pil ömrünü barındıracak.

Xiaomi 15 serisi akıllı telefon ailesi çok yakında yeni bir üye ile genişleyecek. Geçtiğimiz aylarda temel model ve Xiaomi 15 Pro’yu piyasaya sunan şirket, şimdi ise serideki en gelişmiş seçenek olacak Xiaomi 15 Ultra üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Merakla beklenen model, amiral gemisi donanımıyla 2025 yılının en iddialı Android telefon modelleri arasında rekabet edecek gibi görünüyor.

Ortaya çıkan son raporlar, Xiaomi 15 Ultra cihazının pil ömrü konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayacağına işaret ediyor. Yakın zamanda cihazla alakalı üst üste birçok söylenti haberi ortaya çıkmıştı. Gelen en yeni sızıntılar, telefonun batarya performansına ilişkin önemli ayrıntılar sunuyor.

Xiaomi 15 Ultra pil konusunda önemli bir iyileştirmeyle gelecek

Digital Chat Station’ın iddialarına göre Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni amiral gemisi telefon modelinde pil kapasitesinde önemli bir artış ortaya koyacak. Yakın zamanda cihazın 3C sertifikası aldığı ve batarya ile ilgili bazı detaylarının görüldüğüne işaret eden kaynak, bu gelişmenin beklenen lansman etkinliğinin de oldukça yaklaştığına işaret ettiğini vurguladı.

Söylentilere göre pil ömrü konusunda öne çıkacak Xiaomi 15 Ultra modeli 2025 yılının ilk çeyreğinde, Çin Yeni Yılı’ndan hemen sonra yayınlanacak. Dolayısıyla tahminler, Şubat ayında cihazın lansmanının gerçekleştirileceğini akıllara getiriyor.

Serinin en güçlü modeli olarak lanse edilecek Xiaomi 15 Ultra, aynı zamanda şirketin şimdiye kadar bir amiral gemisi modelinde görülen en büyük pil kapasitesini de karşımıza çıkaracak gibi duruyor. Şimdilik bunlar bir söylentiden ibaret olsa da güvenilir kaynaklardan gelen raporlar, Xiaomi’nin yeni cihazında kayda değer iyileştirmeler ortaya koyacağına işaret ediyor.

Bu noktada küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, geçen yıl piyasaya çıkan Xiaomi 14 Pro modeli 4.880 mAh pil kapasitesine sahipti. Xiaomi 14 Ultra (Çin versiyonu) ise 5.300 mAh batarya ile piyasaya çıktı. Xiaomi 15 Pro’da 6.100 mAh batarya yer aldığı bilinirken, Xiaomi 15 Ultra’nın da önceki sürümlere eşit ya da daha yüksek bir pil kapasitesine sahip olabileceği düşünülüyor.

3C veritabanında yer alan detaylara göre merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra modeli 90W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkacak. Sürekli hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam eden amiral gemisi telefon, muhtemelen Şubat 2025’te gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğinde nihayet resmi olarak duyurulacak.