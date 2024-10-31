Porsche Taycan rakibi Xiaomi SU7 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, otomobil pazarındaki girişimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Şirket şimdi de Porsche Taycan gibi büyük isimlerle rekabet edebilecek yeni bir spor otomobili ile karşımıza çıktı. Serinin bir önceki modeli olan SU7’nin daha gelişmiş bir versiyonu olan SU7 Ultra resmen tanıtıldı.

Xiaomi’nin yeni elektrikli otomobil modelinin Mart 2025’te resmen piyasaya çıkacağı onayladı. Şirketin CEO’su ve kurucusu Lei Jun’a göre araç, “gerçek bir rüya” olarak nitelendiriliyor. Tecrübeli yönetici, aracın “performansa önem verenler için” birinci sınıf yapıya sahip olduğunu vurguluyor. İşte Xiaomi SU7 Ultra’nın iddialı teknik özellikleri, etkileyici tasarımı ve şaşırtan fiyatı…

Xiaomi SU7 Ultra özellikleri

Xiaomi’nin yeni elektrikli otomobil modeli, 3.000 mm’ye ulaşan aks mesafesine ek olarak 5.115 mm uzunluk x 1.970 mm genişlik x 1.465 mm yüksekliğe sahip. Temel model olan Xiaomi SU7’nin aksine “Ultra” versiyon, yenilenen bir tampona ve ayrıca daha büyük hava girişlerine sahip olacak.

Xiaomi SU7 Ultra modeli 1.560 mm genişliğe ulaşan ve uzatılmış paletlere sahip bir arka spoiler ile donatılıyor. Otomobilin arkasında aktif bir hoparlör ve Pirelli P Zero lastikli 21 inç jantlar bulunuyor.

Etkileyici bir tasarıma ev sahipliği yapan otomobilin içinde spor koltuklar, sarı emniyet kemerleri ve alcantara kaplı direksiyon simidi sunuluyor. Kendine has sportif ve keskin bir tasarım karşımıza çıkıyor. Ayrıca araçta karbon fiberden yapılmış detaylar da yer alıyor.

Xiaomi’nin yeni elektrikli spor otomobilinin en dikkat çekici noktası ise hiç şüphesiz etkileyici performans olarak belirtiliyor. Xiaomi SU7 Ultra ikisi V8 ve biri V6 olmak üzere 3 motora sahip. Bu üç motor, araca 1.548 hp (1.139 KW) performans sağlıyor. Tork açısından ise model maksimum 1.770 Nm değerine sahip.

Yeni elektrikli otomobil 0’dan 100 km/saat hıza 1,98 saniyede ulaşıyor ve 200 km/saat hıza 5,86 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 350 km/saat olarak belirtiliyor. Araçta bu seviyelere ulaşmak için 93,7 kWh kapasiteli ve maksimum 1.330 kW deşarj gücüne sahip CATL Qilin 2.0 batarya yer alıyor.

Xiaomi SU7 Ultra fiyatı

Xiaomi’nin yeni elektrikli otomobil modeli 814.900 Çin Yuanı karşılığında piyasaya çıkacak. Bu rakamlar güncel kur oranına göre yaklaşık 3 milyon 900 bin TL’ye tekabül ediyor. Aracın Mart 2025’te Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor.