100W hızlı şarjlı ve uygun fiyatlı OPPO K12 duyuruldu

Şimdiye dek birçok sızıntı haberi ile gündeme gelen OPPO K12 modeli resmen tanıtıldı. Şirketin K serisi akıllı telefon ailesine dahil ettiği yeni modeli Çin’de satışa sunuldu. Rekabetçi fiyatıyla öne çıkan model, şimdiden tüketiciler arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

OPPO’nun yeni telefonu esas olarak yakın zaman önce Hindistan pazarında piyasaya çıkan OnePlus Nord CE 4 5G’nin yeniden isimlendirilmiş bir sürümü olarak lanse ediliyor. 100 watt hızlı şarj desteğiyle gelen cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti sunuluyor. Yüksek performanslı cihaz, markanın uygun fiyatlı telefon modelleri arasında yerini alıyor.

OPPO K12 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve USB-C Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh batarya

100 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh batarya İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

Yeni OPPO telefonu kendi segmentine göre etkileyici bir görüntüleme deneyimi yaratıyor. 120 Hz yenileme hızıyla dikkat toplayan modelde Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç AMOLED ekran bulunuyor. HDR10+ desteğiyle gelen ürün, 1.100 nit tepe parlaklık sağlıyor. Telefonun ön kısmında, üst tarafa merkezi bir şekilde konumlandırılmış bir delik çentik detayı yer alıyor.

50 MP ana kamerayla gelen cihazda 8 MP ultra geniş açılı lens ile çift kamera modülü tamamlanıyor. Cihazın ön tarafında ise selfie çekimleri ve video konferans görüşmeleri için 16 MP’lik bir sensör bulunuyor. OPPO K12 ayrıca mobil fotoğrafçılar için bir dizi ilgi çekici AI yeteneğini de barındırıyor. Bunlar arasında fotoğraflardan istenmeyen insanları ya da nesneleri kaldırmanıza yardım edecek pratik bir araç da karşımıza çıkıyor.

12 GB LPDDR4X RAM ile gelen OPPO modelinde 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı yer alıyor. Buna ek olarak kullanıcılar için microSD kart desteği de bulunuyor. Gelişmiş bir soğutma sistemiyle gelen cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 çipini kalbinde taşıyor. Daha önce bu işlemciyi Vivo V30, OnePlus Nord CE 4 ve Honor 100 gibi modellerde de gördüğümüzü belirtmekte yarar var.

100 watt SuperVOOC hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil kapasitesine sahip cihaz, en az 4 yıl boyunca tamamen sorunsuz bir batarya performansı vaat ediyor. Android 14 işletim sistemini temel alan ColorOS 14 arayüzüyle karşımıza çıkan model, IP54 sertifikasıyla suya karşı dayanıklı olduğunu gözler önüne seriyor.

OPPO K12 fiyatı

Clear Sky ve Starry Night olmak üzere çift renk seçeneğiyle Çin’de satışa çıkan OPPO K12’nin fiyatı belli oldu. Küresel pazara ne zaman geleceği henüz açıklanmayan ürün, 1.899 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 8 bin 700 TL) başlangıç fiyatıyla raflara geliyor.