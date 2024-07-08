CMF Phone 1 kendine has modüler tasarımıyla çıktı! Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Nothing markasının alt kuruluşu olarak faaliyet gösteren CMF ilk telefon modelini karşımıza nihayet çıkardı. Günlerdir hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan CMF Phone 1 resmen tanıtıldı. Kendine has eşsiz bir modüler tasarıma ev sahipliği yapan ürün, alışık olunmayan etkileyici görünümüyle şimdiden büyük bir ilgi topladı.

CMF’nin ilk telefonu kullanıcılar tarafından özelleştirilebilen çıkarılabilir arka kapağıyla farkını ortaya koyuyor. Tasarım noktasında ince ayrıntılar barındıran ürün, arka panelin kullanıcıların zevkine göre çeşitli aksesuarlarla süslenmesine imkan sağlıyor. Kullanıcılar kolay bir şekilde cihazın rengini değiştirebiliyor ve özelleştirme konusunda bambaşka bir seviyeye ulaşıyor. Öte yandan cihazın onarım konusunda da pratik bir deneyim sağladığı aktarılıyor.

CMF Phone 1 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

33 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.6 kullanıcı arayüzü

The Verge’ün haberine göre Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,67 inç Super AMOLED ekranla karşımıza çıkan CMF telefonu 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla geliyor. Etkileyici bir görüntüleme performansına ulaşan model, 2.000 nit tepe parlaklık desteği sayesinde güneş ışığı altında bile herhangi bir fark yaratmadan rahatlıkla kullanılabiliyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300 çipini kalbinde taşıyan CMF Phone 1 modeli 8 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Orta segment pazarının öne çıkan isimlerinden biri olmaya aday duran cihaz 33 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi taşıyor.

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörüne sahip olan cihaz, çift kamera setini arka tarafta yer alan ve dikey olarak yerleştirilen modülün içinde barındırıyor.

Cihazın ön kısmında ise merkezi şekilde konumlandırılmış 16 MP selfie kamerası bulunuyor. Telefon kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Nothing OS 2.6 arayüzüyle hizmet sunuyor.

CMF Phone 1 fiyatı

Nothing’in alt markası CMF tarafından geliştirilen ilk akıllı telefon modeli şu anda Hindistan pazarında satışa sunulmuş durumda. Mavi, turuncu, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle listelenen ürün 15.999 Hindistan Rupisi (yaklaşık 6 bin TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

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