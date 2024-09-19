Amazon’dan yapay zekalı Samsung Galaxy S24 Ultra için 16 bin TL indirim

Samsung Galaxy S24 Ultra kaçırılmayacak bir indirim fırsatı ile karşımıza çıktı. Güney Koreli teknoloji devi tarafından bu yılın başlarında piyasaya sürülen üst düzey akıllı telefon modeli, gelişmiş yapay zeka özellikleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Yakın zaman önce Apple tarafından duyurulan iPhone 16 Pro serisi ile doğrudan rekabet eden bu cihaz, pek çok sektör uzmanına göre şu anda piyasadaki en iyi Android telefon olarak kabul ediliyor.

Samsung’un performans canavarı telefonu yeni bir cihaz satın almayı düşünen tüketiciler için öne çıkan bir seçenek haline geldi. Galaxy S24 Ultra indirim avantajı ile beraber tüketicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başardı. 16 bin TL’ye varan indirimle dikkatleri üzerine çeken telefon üst düzey donanımı ve işlevsel yapay zeka özellikleriyle karşımıza çıktı. Peki ya Galaxy S24 Ultra’nın fiyatı indirim fırsatıyla beraber ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?

Samsung Galaxy S24 Ultra indirim avantajıyla öne çıkıyor

Samsung’un en iyi telefonu olarak da bilinen Galaxy S24 Ultra, markanın internet sitesi üzerinden 75 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla elde edilebiliyor. Bu rakamlar cihazın başlangıç fiyatı olarak karşımıza çıkarken, 256 GB dahili depolama alanına sahip seçeneği kapsıyor. 512 GB’lık daha geniş depolamalı versiyon 79 bin 499 TL karşılığında satılıyor. En pahalı seçenek olan 1 TB’lık sürüm ise 86 bin 499 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

Amazon Türkiye platformunda ise Samsung Galaxy S24 Ultra indirim ayrıcalığı ile tüketicilerin dikkatini çekiyor. Titanyum gri, titanyum mor, titanyum sarı ve titanyum siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle raflarda boy gösteren telefon 256 GB depolama alanına sahip sürümüyle 59 bin 699 TL karşılığında satılıyor. Cihazın 512 GB’lık versiyonu ise 63 bin 349 TL’den alıcılara hitap ediyor. Yani Amazon’da tüketicilere yaklaşık 16 bin TL’lik indirim sağlanıyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra teknik özellikleri

Boyutlar: 79 X 162,3 X 8,6 mm

79 X 162,3 X 8,6 mm Ağırlık: 233 gram

233 gram Ekran: Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto lens ve 10 MP telefoto lens

200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto lens ve 10 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, Stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 7

5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, Stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 7 Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?