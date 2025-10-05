Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Mobil

    iPhone Air’a bir rakip daha: Motorola Edge 70 ortaya çıktı

    Motorola'nın Çin'de Moto X70 adıyla tanıtacağı, global pazarda ise Motorola Edge 70 olarak satılacak cihazının tanıtım videosu sızırıldı.
    Motorola Edge 70
    • Motorola, Çin'de Moto X70 Air adıyla satılacak modelini global pazara Motorola Edge 70 olarak getirecek.
    • Merakla beklenen cihaz 6 mm'den daha ince bir tasarıma sahip olacak.
    • Estetiği ön planda tutacak model, sızdırılan tanıtım videosuyla şimdiden ilgi odağı haline gelmiş durumda.

    Motorola geçtiğimiz günlerde Çin pazarına yönelik yeni ultra ince telefonu Moto X70 Air modelini duyurmuştu. iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge gibi modellere rakip olarak piyasada konumlanacak olan cihaz, global pazara ise Motorola Edge 70 adı altında gelecek.

    Söylentilere göre cihaz 6 mm’den daha ince bir tasarıma ev sahipliği yapacak. Son olarak Evan Blass tarafından paylaşılan bir tanıtım videosu, cihazın tasarımı ve renk seçenekleri ile ilgili önemli ayrıntıları da gün yüzüne çıkarıyor. Modelden neler bekleyebileceğimize dair ilk somut detaylar sunuluyor.

    Motorola’dan ultra ince telefon hamlesi

    Motorola bu model ile birlikte diğer üreticilerin yakalamaya çalıştığı bir trend olan süper ince akıllı telefon sektörüne girmeyi amaçlıyor.

    Samsung Galaxy S25 Edge veya iPhone Air gibi benzer cihazlara yönelik kamuoyu tepkisi şimdiye kadar oldukça ılımlı oldu. Fakat Motorola’nın yaklaşımı, orta sınıf pazara yönelik olduğu için hedef kitlesinde farklılık gösteriyor. Cihazın sızdırılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    Telefonun resmi duyurusunun çok yakında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. İlk olarak Moto X70 Air adıyla Çin pazarında raflara gelecek telefon, sonrasında Motorola Edge 70 ismiyle küresel arenada tüketicilerle buluşacak.

    Motorola Edge 70’ten neler bekleniyor?

    Motorola yeni akıllı telefonu için tasarım odaklı bir strateji benimsiyor. Genellikle 6 mm’den ince rakip cihazlar pahalı amiral gemisi modelleri oluyor. Fakat Motorola Edge 70, selefi Motorola Edge 60’ın uygun fiyatını koruyabilir.

    Bu da tüketicilerin yaklaşık 500 Euro gibi potansiyel bir fiyata birinci sınıf estetik bir telefon satın alabilecekleri anlamına geliyor. Model bu sayede ultra ince amiral gemilerinden sıyrılmayı amaçlıyor.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İnce tasarımın yanı sıra sızdırılan video bazı estetik ve teknik detayları da doğruluyor. Telefon, optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 MP ana arka kameraya sahip olacak. Merakla beklenen ürün Pantone Lily Pad, Gadget Gray ve Bronze Green dahil olmak üzere çeşitli renklerde mevcut olacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.