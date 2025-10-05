iPhone Air’a bir rakip daha: Motorola Edge 70 ortaya çıktı

Motorola, Çin'de Moto X70 Air adıyla satılacak modelini global pazara Motorola Edge 70 olarak getirecek.

Merakla beklenen cihaz 6 mm'den daha ince bir tasarıma sahip olacak.

Estetiği ön planda tutacak model, sızdırılan tanıtım videosuyla şimdiden ilgi odağı haline gelmiş durumda.

Motorola geçtiğimiz günlerde Çin pazarına yönelik yeni ultra ince telefonu Moto X70 Air modelini duyurmuştu. iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge gibi modellere rakip olarak piyasada konumlanacak olan cihaz, global pazara ise Motorola Edge 70 adı altında gelecek.

Söylentilere göre cihaz 6 mm’den daha ince bir tasarıma ev sahipliği yapacak. Son olarak Evan Blass tarafından paylaşılan bir tanıtım videosu, cihazın tasarımı ve renk seçenekleri ile ilgili önemli ayrıntıları da gün yüzüne çıkarıyor. Modelden neler bekleyebileceğimize dair ilk somut detaylar sunuluyor.

Motorola’dan ultra ince telefon hamlesi

Motorola bu model ile birlikte diğer üreticilerin yakalamaya çalıştığı bir trend olan süper ince akıllı telefon sektörüne girmeyi amaçlıyor.

Samsung Galaxy S25 Edge veya iPhone Air gibi benzer cihazlara yönelik kamuoyu tepkisi şimdiye kadar oldukça ılımlı oldu. Fakat Motorola’nın yaklaşımı, orta sınıf pazara yönelik olduğu için hedef kitlesinde farklılık gösteriyor. Cihazın sızdırılan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Telefonun resmi duyurusunun çok yakında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. İlk olarak Moto X70 Air adıyla Çin pazarında raflara gelecek telefon, sonrasında Motorola Edge 70 ismiyle küresel arenada tüketicilerle buluşacak.

Motorola Edge 70’ten neler bekleniyor?

Motorola yeni akıllı telefonu için tasarım odaklı bir strateji benimsiyor. Genellikle 6 mm’den ince rakip cihazlar pahalı amiral gemisi modelleri oluyor. Fakat Motorola Edge 70, selefi Motorola Edge 60’ın uygun fiyatını koruyabilir.

The sub-6mm Motorola Edge 70. pic.twitter.com/I3WorcyvTj — Evan Blass (@evleaks) October 3, 2025

Bu da tüketicilerin yaklaşık 500 Euro gibi potansiyel bir fiyata birinci sınıf estetik bir telefon satın alabilecekleri anlamına geliyor. Model bu sayede ultra ince amiral gemilerinden sıyrılmayı amaçlıyor.

İnce tasarımın yanı sıra sızdırılan video bazı estetik ve teknik detayları da doğruluyor. Telefon, optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 MP ana arka kameraya sahip olacak. Merakla beklenen ürün Pantone Lily Pad, Gadget Gray ve Bronze Green dahil olmak üzere çeşitli renklerde mevcut olacak.