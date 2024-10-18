Amazon ve Sony, God of War dizisi için yeni bir yön izliyor

God of War serisi PlayStation dünyasının en popüler franchise’larından biri olarak öne çıkıyor. Sony Interactive Entertainment imzasıyla geniş bir oyuncu topluluğuna hitap eden aksiyon-macera serisi çok yakında Amazon Prime Video platformunda canlı aksiyon dizi uyarlamasıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Amazon’un birkaç yıldır üzerinde çalışmaya devam ettiği God of War dizisi için aslında önemli bir aşamaya gelinmişti. Fakat Amazon Prime Video ve Sony Pictures Television proje için yepyeni bir yaratıcı yön izlemeye odaklanıyor. İşte detaylar…

God of War dizisi yeni baştan ele alınacak

Deadline’ın haberine göre Amazon ve Sony şirketleri projeyi yeniden ele almak istiyor. Dizi sorumlusu Rafe Judkins’in, yönetici yapımcılar Hawk Ostby ve Mark Fergus ile birlikte ilk sezonun çeşitli senaryolarını tamamladıktan sonra sürpriz bir şekilde projeden ayrılmaya karar verdi.

Sony ve Amazon yazılan bu senaryo denemelerini övgüyle karşılıyor. Fakat yine de yaratıcı ekibi değiştirme kararı, şirketlerin seriyi geliştirmek için yeni bir yaklaşım aradığının sinyalini veriyor. Yeni bir yazar grubu işe alınacağı ifade edilirken, senaryo çalışmalarının da farklı bir bakış açısıyla değerlendirileceği vurgulanıyor.

Dizi uyarlaması için Aralık 2022’den çalışılıyor

Sony Pictures Television, MGM Amazon Studios ve PlayStation Productions ortak yapımcılığında hayata geçirilecek God of War dizi uyarlaması uzun bir geçmişe sahip. Amazon Prime Video platformunda ekranlara gelecek canlı aksiyon uyarlaması ilk kez 2022 yılının Aralık ayında duyurulmuştu.

Merakla beklenen God of War dizisi, Antik Yunanistan’daki kanlı geçmişinden sürgün ettikten sonra silahlarını İskandinav krallığı Midgard’a bırakmaya karar veren Kratos’a odaklanacak. Kratos eşinin ölümünün ardından oğluyla birlikte onun son arzusunu yerine getirmek için tehlikeli bir yolculuğa adım atacak.

PlayStation’ın en popüler franchise’larından biri olarak öne çıkan God of War, video oyunlarda göstermiş olduğu olağanüstü başarıyı şimdi de canlı aksiyon uyarlamasıyla seyirci karşısına çıkaracak. Bununla birlikte dizi, efsane PS oyunu serisinin destansı tonunu da koruyacak. Şirket böylelikle orijinale sadık bir uyarlama hayata geçirecek.

Peki ya sizin Amazon ve Sony’nin God of War dizi uyarlaması projesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz?

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