Aile Bakanı Göktaş’ın Roblox paylaşımı kafaları karıştırdı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de erişime engellenen Roblox ile ilgili dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Bu açıklama, platformun Türkiye'de yeniden tamamen açıldığı yönündeki algıyı güçlendirdi.

Bunun üzerine paylaşım, kısa süre sonra Bakan Göktaş tarafından sessiz sedasız silindi.

Yaklaşık 2 yıldır Türkiye’de erişim engeli uygulanan Roblox platformuyla alakalı hareketli saatler yaşanıyor. Dün bazı sosyal medya kullanıcıları Roblox’un yeniden ülkemizde açıldığını ve artık VPN bağlantısı olmadan platforma giriş yapılabildiğine yönelik iddialarda bulunmuştu. Hatta CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül de bu iddiaları destekleyerek, Roblox’un Türkiye’ye döndüğünü ifade etmişti.

Bazı kullanıcılar platforma erişim sağlayabildiklerini ifade ederken, bazılarıysa kısıtlamanın devam ettiğini belirtmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı ve kısa süre içinde sildiği açıklama ise bu konuda kafaları daha da karıştırdı.

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Bakan Göktaş ne demişti?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından X (eski adıyla Twitter) platformunda yapılan açıklama saniyeler sonra kaldırıldı. Paylaşılan metinde, devletin temel amacının dijital platformları tamamen yasaklamak olmadığı, aksine çocukların üstün yararını gözeterek güvenli alanlar oluşturmak olduğu dile getirilmişti.

Bakan Göktaş’ın paylaşımında ayrıca oyun şirketinin çocukları korumak adına devreye alacağı yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolü gibi yeni nesil filtreleme mekanizmalarına işaret edilmişti. Açıklamanın tam metni şu şekilde karşımıza çıkmıştı:

“Yaş doğrulama, ebeveyn kontrolü ve yaşa uygun içerik ilkeleri kapsamında, Roblox tarafından ülkemize yönelik gerekli düzenlemeleri içeren sistem hayata geçirildi. Amacımız yasaklamak değil; çocuklarımızın üstün yararını gözeterek onları dijital risklerden korumak ve teknolojiyi güvenli şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Çocuklarımızın dijital dünyada güvenle var olabilmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Bu açıklama, “Roblox yasağı kalktı” şeklinde yorumlanınca paylaşım kısa süre içinde silindi. Şu anda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sorgulama ekranında söz konusu erişim engeli yasağının hala devam ettiği görülüyor.

Son olarak dün Threads platformu için Türkiye’de erişim engeli resmi olarak kaldırıldı. Bunun üzerine gözler Roblox ve Discord gibi platformlara çevrildi. Yakında bu platformlar için de tedbirlerin kaldırılması bekleniyor.