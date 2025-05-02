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    Agatha Christie yapay zeka ile hayata döndü: Yaratıcı yazarlık dersi veriyor

    Ünlü İngiliz yazar Agatha Christie yapay zeka ile hayata döndürüldü. Yıllar önce hayatını kaybeden yazar, yaratıcı yazarlık dersi veriyor.
    • Polisiye/dedektiflik edebiyatının öncü isimlerinden biri olan Agathe Christie yapay zeka ile hayata döndürüldü.
    • 1976 yılında hayatını kaybeden İngiliz yazar, BBC Maestro aracılığıyla yaratıcı yazarlık dersi vermeye başladı.

    1976’da Winterbrook’ta hayata gözlerini yuman İngiliz polisiye/dedektiflik yazarı Agatha Christie yaratıcı yazarlık dersi veriyor. Yazar uzun zaman önce aramızdan ayrılmış olmasına rağmen artık internette polisiye roman yaratma sanatını öğretiyor.

    Bu sıra dışı teknoloji; sinir ağları, eski kayıtlar ve Christie’nin imajını modern teknolojilerin yardımıyla “yeniden canlandırmaya” karar veren bir uzman ekibinin çalışmaları sayesinde mümkün oldu. Yapay zeka desteğiyle güçlendirilen hizmet resmen duyuruldu.

    Agatha Christie derslere başladı bile

    Agatha Christie Writing adlı kurs artık BBC Maestro platformunda mevcut. Servise abonelik ücreti aylık 10 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

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    Bu ücreti ödeyen kullanıcılar, içerisinde 11 adet video ders ve 12 adet pratik görev bulunan bir eğitim paketi alıyor. Dersler Agatha Christie’nin bakış açısından veriliyor, fakat gerçekte rolü oyuncu Vivien Keen canlandırıyor.

    Yapay zeka, efsanevi yazarın imajını mümkün olduğunca doğru bir şekilde yeniden üretmek için görünümünü ve sesini değiştiriyor.

    Üstelik dersin içeriği Christie’nin kitaplarını “okuyan” bir sinir ağının çalışmasına değil; gerçek metinlere, mektuplara, röportajlara, anılara dayanıyor. Bilim insanları Christie’nin yazma konusundaki ifadelerini bir araya getirip kapsamlı bir çalışma dizisi haline getirdi.

    Bu proje efsane İngiliz yazarın edebi mirasını yöneten kuruluş olan Agatha Christie Vakfı ile yakın işbirliği içinde hayata geçirildi. Kursta kusursuz bir olay örgüsünün nasıl kurulacağı, gerilimin nasıl yaratılacağı, yaşayan karakterlerin nasıl yaratılacağı ve anlatıya beklenmedik dönüşlerin nasıl yazılacağı anlatılıyor.

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    Christie’nin kitapları üzerinde çalışırken tam olarak nasıl bir yaklaşım sergilediğini anlatan bir tür atölye çalışması sunuluyor. İçerik, onun düşünce tarzına olabildiğince yakın tarzda aktarılıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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