Bilgisayar ve yazılım mühendisliği öğrencilerini bir araya getiren BİLMÖK 2026 başlıyor

Türkiye’nin dört bir yanından bilgisayar ve yazılım mühendisliği öğrencilerini bir araya getiren BİLMÖK (Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi) bu yıl 25-26 Nisan tarihlerinde İstanbul Atlas Üniversitesi’nde gerçekleşiyor.

Her yıl 2.000’den fazla öğrenci, sektörün öncü firmaları ve akademisyenleri bir araya getiren BİLMÖK; 20 yılı aşkın süredir Türkiye’de bilişim ekosisteminin gelişimine ve genç mühendislerin sektöre hazırlanmasına önemli katkılar sağlıyor.

Bu yıl 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Atlas Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan etkinlikte, sektör firmalarının sunumları ve tanıtım stantları, kariyer oturumları ve teknik seminerler, Ar-Ge ve yenilik odaklı proje tanıtımları, paneller, yarışmalar ve sosyal etkinlikler yer alacak.

Etkinlikte neler var?

Etkinlik boyunca katılımcıları birçok farklı alanda sunum ve paneller bekliyor. Bunlardan bazıları ise şöyle:

Yapay zeka, siber güvenlik, bulut sistemleri ve yazılım alanında oturumlar

Sektörden uzman konuşmacılar

Stant alanları ve networking fırsatları

Çekilişler, ikramlar ve sertifika imkanı

Öğrencilerin sektöre entegrasyonunu sağlamak ve bilgi üreten bir topluma katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen BİLMÖK, katılımcılarına sunduğu tanışma ortamı ve staj olanaklarıyla öğrencilerin pratik deneyim kazanmasına ve sektöre erken katılımına destek olmayı amaçlıyor.

Etkinliğe katılmak veya detaylı bilgi almak için bilmok.org adresini ziyaret edebilirsiniz.