Rockstar’ın kurucusu, GTA serisini Charles Dickens romanlarına benzetiyor

Rockstar Games'in kurucu ortağı Dan Houser, GTA serisi ile ünlü yazar Charles Dickens'ın romanları arasında dikkat çeken bir karşılaştırmada bulundu.

Houser'a göre GTA oyunları, tıpkı Dickens'ın eserleri gibi insanlara etrafındaki tüm dünyanın varlığını hissettiren kapsamlı bir açık dünya deneyimi sunuyor.

Aynı zamanda serinin hikaye anlatımının 19. yüzyılın büyük romanlarında bulunan hafif parçalı ve gerçekçi anlatım hissini yansıttığını sözlerine ekliyor.

Tüm zamanların en iyi oyun serileri arasında kabul edilen Grand Theft Auto (GTA), derinlikli ve etkileyici yapısıyla bazı kişiler için “çok yönlü bir sanat eseri” olarak değerlendiriliyor. Serinin yaratıcısı Rockstar Games’in kurucu ortağı Dan Houser son açıklamalarında bu konuya değinerek, GTA’nın ilham kaynaklarını masaya yatırıyor.

Beklenmedik ama bir o kadar da etkileyici bir açıklamayla konuya açıklık getiren Houser, GTA’nın hikaye anlatımı ve derinlikli yapısını ilginç bir şekilde örneklendiriyor. Houser’a göre seri, dünya edebiyat tarihinin klasik isimleri arasında kabul gören Charles Dickens’ın ölümsüz eserleri ile şaşırtıcı birçok paralellik taşıyor.

GTA’nın hikaye anlatımı Dickens klasikleri ile aynı kökten geliyor

Houser, kulağa ilk başta son derece absürt gelen bu benzetmeyi bazı temel argümanlarla güçlendiriyor. Tecrübeli oyun yapımcısı The Guardian’a verdiği röportajda, Charles Dickens’ın eserlerini okurken hissettiğimiz duygunun GTA oyunlarında da karşılık bulduğunu ileri sürüyor.

Dan Houser, geçmişte GTA 4 için düzenlenen bir basın toplantısında Paris Match’ten çok kültürlü bir Fransız gazeteciyle konuştuğunu ve onun “Grand Theft Auto oyunları tıpkı Dickens’ın eserleri gibi” dediğini ifade ediyor.

Houser bu benzetmeden oldukça çok memnun kalmış görünüyor. Fakat deneyimli isim, “Daha sonra düşündüm de, Dickens’ın yazıları kadar iyi değiller. Fakat yine de yarattığı dünya bakımından benziyor,” sözlerini cümlelerine ekliyor. Konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer veriyor:

“Dickens, Zola, Tolstoy ya da bu türdeki herhangi bir yazara baktığınızda; sanki tüm dünya etrafınızdaymış gibi bir his elde edersiniz. Açık dünya oyunlarında tam olarak başarmaya çalıştığımız şey de aslında budur. Bu his, farklı şekillerde ilginç olan bir toplumu yansıtan çarpık bir prizma gibidir.”

Houser, Viktorya dönemine ait diğer edebi eserlere de atıfta bulunarak sözlerini şu şekilde tamamlıyor:

“GTA’da 19. yüzyılın büyük romanlarını karakterize eden aynı hafif parçalı anlatı hissini buluyoruz. Bir bakıma bu kitaplar da oldukça gerçekçi. Zamanda ileri geri atlama yapmıyorlar. Bu anlamda oldukça somutlar. Video oyunları da aynı şekilde somut diyebilirim.”

Rockstar Games’in kurucu ortağı ve eski baş yazarı Dan Houser yakın zaman önce ayrıca GTA oyunlarının eden hep Amerika’da geçtiğini ve başka ülkelere çıkmadığını açıkladı. Houser’a göre bu durum, serinin kökünü oluşturan Amerikan ruhundan kaynaklanıyor.

Son olarak Houser yine başka bir röportajında, 2009’da duyurulan ve sonrasında sessiz sedasız fişi çekilen casusluk oyunu Agent’ın neden iptal edildiğini açıkladı. Deneyimli isim, oyunun beş farklı versiyona sahip olduğunu, ama bunların herhangi birinin istenilen sonuca ulaşamadığını belirtti.