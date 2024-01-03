250 TL’lik A Plague Tale: Innocence, Epic Games’te ücretsiz oldu

Dünyanın en büyük oyun dağıtım platformlarından biri olan Epic Games Store her gün yeni ücretsiz oyunlar ile karşımıza çıkmayı sürdürüyor. Platform son gülerde 33 TL’lik Escape Academy ve 38 TL’lik 20 Minutes Till Dawn gibi oyunları bedava olarak kullanıcılarına sunmuştu. Art arda gelen düşük fiyatlı oyunlardan sonra şirket, normal değeri 250 TL olarak listelenen A Plague Tale: Innocence oyununu ücretsiz yaparak oyunseverlerin ilgisini üzerinde topladı.

2019 yılında piyasaya çıkan oyun, eleştirmenlerden ve oyunculardan tam not almayı başararak aksiyon-macera türündeki sevilen oyunlar arasında yer alıyordu. Başarılı grafikleri, sürükleyici hikayesi ve derinlikli atmosferiyle beğeni kazanan oyun, henüz oynamayan ya da yeniden oynamak isteyen oyuncular için Epic Games’ten büyük bir fırsatla karşımıza çıktı. Oyunu bir kez kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, ömür boyunca oyuna sahip olabilecek. Yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak siz de bu ilgi çekici yapıma sahip olabilirsiniz.

A Plague Tale: Innocence oyunu nasıl Epic Games’ten ücretsiz indirilir?

Epic Games Store 3 Ocak ücretsiz oyun fırsatı duyuruldu. Kullanıcılara bir gün boyunca bedava sunulacak olan A Plague Tale: Innocence, 14. yüzyılda Fransa’da meydana gelen veba salgını döneminde geçiyor. Amicia ve Hugo adlı iki kardeşin salgından ve korkunç düşmanlardan kaçışını konu alan oyuna 4 Ocak akşam saat 19:00’a kadar herhangi bir ücret ödemeden erişilebilecek.

Öncelikli olarak Epic Games Store’un internet sitesini ziyaret edin.

Epic Games hesabınıza giriş yapın. Bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.

Epic Games Launcher’ı yükleyip çalıştırın.

Ana sayfada yer alan Ücretsiz Oyunlar sekmesini açın.

A Plague Tale: Innocence’ı bulup Ücretsiz Al düğmesine basın.

Oyunu kütüphanenize eklemek adına Ekle butonuna tıklayın.

A Plague Tale: Innocence sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3-2120 (3.3 GHz)/AMD FX-4100 X4 (3.6 GHz)

Intel Core i3-2120 (3.3 GHz)/AMD FX-4100 X4 (3.6 GHz) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870

2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870 Depolama alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri: