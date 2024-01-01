33 TL’lik Escape Academy oyunu Epic Games’te ücretsiz oldu

Epic Games Store günlük ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Platformun internet kullanıcılarına sunduğu yeni bedava oyunu Espace Academy oluyor. Normal değeri 33 TL olarak karşımıza çıkan macera ve bulmaca türündeki oyun, tek oyunculu seçeneğin yanı sıra online bir moda da ev sahipliği yapıyor.

Coin Crew Games tarafından geliştirilen oyunda oyuncular, son derece prestijli ve itibarlı bir okulda öğrenci olarak hikayeye giriş yapıyor. Okuldaki farklı odalardan kaçıp ipuçlarını çözerek hikayeyi aydınlatmanız gerekiyor. Toplamda 10 ayrı oda ve 40’ın üzerinde bulmacaya ev sahipliği yapan oyunda heyecan verici bir deneyim vaat ediliyor.

Escape Academy oyunu nasıl Epic Games’ten ücretsiz indirilir?

Birbirinden farklı birçok ilgi çekici tema ve zorluk seviyesine sahip olan oyun, eleştirmenlerden tam not almayı başaran bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Epic Games’in yeni yılda sunduğu ilk ücretsiz oyun olarak karşımıza çıkan bu ilgi çekici seçenek, 2 Ocak akşamı saat 19:00’a kadar tamamen bedava bir şekilde indirilebiliyor. Üstelik oyunu bir kez kütüphanesine ekleyen oyunseverler, ömür boyunca bu yapıma sahip olma hakkı elde ediyor.

Escape Academy oyununu ücretsiz bir şekilde Epic Games Store platformundan indirmek için yalnızca birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli olacaktır. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip ediniz:

Öncelikli olarak Epic Games Store’un internet sitesini ziyaret edin.

Epic Games hesabınıza giriş yapın. Bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.

Epic Games Launcher’ı yükleyip çalıştırın.

Ana sayfada yer alan Ücretsiz Oyunlar sekmesini açın.

Escape Academy oyununu bulup Ücretsiz Al düğmesine basın.

Oyunu kütüphanenize eklemek adına Ekle butonuna tıklayın

Escape Academy sistem gereksinimleri

Epic Games Store’da ücretsiz olarak karşımıza çıkan oyun, basit sistem gereksinimleri sayesinde kalabalık bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini sizler için bir araya getirdik…

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 (SP1+)

Windows 7 (SP1+) İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400

Intel Core 2 Duo E8400 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960

NVIDIA GeForce GTX 960 Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Depolama alanı: 5 GB

Önerilen sistem gereksinimleri: