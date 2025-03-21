Epic Games’ten Android telefonlar için 2 ücretsiz oyun fırsatı

Epic Games Store'dan Android kullanıcılarına iki ücretsiz oyun hediyesi sunuldu.

Super Meat Boy Forever ve Eastern Exorcist oyunları bir hafta boyunca bedava olarak indirilebilecek.

Siz de 27 Mart tarihine kadar bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Uzun yıllardır PC oyuncuları için kaçırılmayacak bedava oyun fırsatlarıyla karşımıza çıkan platform, bir süredir mobil oyunculara da odaklanıyor.

Şirketin mobil mağaza uygulaması aracılığıyla bu hafta Android telefon kullanıcıları için iki ücretsiz mobil oyun yayınlandı. Super Meat Boy Forever ve Eastern Exorcist adlı oyunlar bir hafta boyunca bedava olarak listelenecek.

Siz de bu oyunlara ulaşmak için Epic Games Store’un uygulamasını telefonunuza indirip, ardından hesap oluşturarak ya da hesabınıza giriş yaparak bu yapımları kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Söz konusu kampanyanın 27 Mart Perşembe akşamına kadar devam edeceğini hatırlatmakta fayda var.

Super Meat Boy Forever

Super Meat Boy oyununun devamı niteliğinde olan “Forever” sürümü Meat Boy ve Bandage Girl’ün kaçırılan çocukları Nugget’ı kurtarmak için Dr. Fetus’a karşı mücadele etmesini konu alıyor.

Son derece eğlenceli bir yapıya sahip olan bu oyun, rastgele yaratılan seviyeler sayesinde tekrar tekrar oynamanızı ve her seferinde aynı keyfi almanızı mümkün kılıyor.

Super Meat Boy Forever sistem gereksinimleri:

Android 8.0 veya üzeri işletim sistemi

954 MB kullanılabilir depolama alanı

Eastern Exorcist

2D aksiyon ve rol yapma oyunu Eastern Exorcist, vahşi ruhların ve canavarların egemen olduğu fantastik bir doğu dünyasında geçiyor. El çizimi görselleriyle dikkatleri üzerine çeken oyun, eğlenceli dövüş mekanikleriyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Eastern Exorcist’te oyuncuların bir şeytan kovucu olarak kötülüğü ortadan kaldırma mücadelesi işleniyor. Etkileyici hikayelere ev sahipliği yapan oyun, sürükleyici bir maceraya atılmak ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek gibi görünüyor.

Eastern Exorcist sistem gereksinimleri: