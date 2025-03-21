Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    Epic Games’ten Android telefonlar için 2 ücretsiz oyun fırsatı

    Epic Games Store bu hafta Android telefon kullanıcılarına 2 eğlenceli mobil oyun hediye ediyor. Bir hafta boyunca bu oyunları bedava olarak indirebilirsiniz.
    Super Meat Boy Forever ve Eastern Exorcist
    Super Meat Boy Forever ve Eastern Exorcist bu hafta Epic Games Store'da Android kullanıcıları için ücretsiz oldu
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Epic Games Store'dan Android kullanıcılarına iki ücretsiz oyun hediyesi sunuldu.
    • Super Meat Boy Forever ve Eastern Exorcist oyunları bir hafta boyunca bedava olarak indirilebilecek.
    • Siz de 27 Mart tarihine kadar bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

    Epic Games Store her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Uzun yıllardır PC oyuncuları için kaçırılmayacak bedava oyun fırsatlarıyla karşımıza çıkan platform, bir süredir mobil oyunculara da odaklanıyor.

    Şirketin mobil mağaza uygulaması aracılığıyla bu hafta Android telefon kullanıcıları için iki ücretsiz mobil oyun yayınlandı. Super Meat Boy Forever ve Eastern Exorcist adlı oyunlar bir hafta boyunca bedava olarak listelenecek.

    Siz de bu oyunlara ulaşmak için Epic Games Store’un uygulamasını telefonunuza indirip, ardından hesap oluşturarak ya da hesabınıza giriş yaparak bu yapımları kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Söz konusu kampanyanın 27 Mart Perşembe akşamına kadar devam edeceğini hatırlatmakta fayda var.

    Super Meat Boy Forever

    Super Meat Boy oyununun devamı niteliğinde olan “Forever” sürümü Meat Boy ve Bandage Girl’ün kaçırılan çocukları Nugget’ı kurtarmak için Dr. Fetus’a karşı mücadele etmesini konu alıyor.

    Son derece eğlenceli bir yapıya sahip olan bu oyun, rastgele yaratılan seviyeler sayesinde tekrar tekrar oynamanızı ve her seferinde aynı keyfi almanızı mümkün kılıyor.

    Super Meat Boy Forever sistem gereksinimleri:

    • Android 8.0 veya üzeri işletim sistemi
    • 954 MB kullanılabilir depolama alanı
    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    Eastern Exorcist

    2D aksiyon ve rol yapma oyunu Eastern Exorcist, vahşi ruhların ve canavarların egemen olduğu fantastik bir doğu dünyasında geçiyor. El çizimi görselleriyle dikkatleri üzerine çeken oyun, eğlenceli dövüş mekanikleriyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Eastern Exorcist’te oyuncuların bir şeytan kovucu olarak kötülüğü ortadan kaldırma mücadelesi işleniyor. Etkileyici hikayelere ev sahipliği yapan oyun, sürükleyici bir maceraya atılmak ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek gibi görünüyor.

    Eastern Exorcist sistem gereksinimleri:

    • Android 8.0 veya üzeri işletim sistemi

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.