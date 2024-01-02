38 TL’lik 20 Minutes Till Dawn, Epic Games’te ücretsiz oldu

Epic Games Store her gün yeni ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Popüler oyun dağıtım platformu dün 33 TL’lik Escape Academy oyununu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmuştu. Bugün ise platform, normal değeri 38 TL olan ve bir gün boyunca kullanıcılara bedava sunulacak 20 Minutes Till Dawn oyununu yayınladı.

“Sonsuz sayıda yaratığın karanlıkta gizlendiği bir hayatta kalma roguelite oyunu” olarak tanımlanan bu yapım, oyuncuların bir dizi güçlü yapı oluşturup Lovecraftvari kabus dalgalarını yok ederek geceyi hayatta kalarak tamamlamaya çalışacakları sürükleyici bir deneyime davet ediyor. 20 dakika boyunca hayatta kalabilmek adına bir dizi silah ve özel yetenekten faydalanarak gücünüzü göstermeniz gerekecek.

20 Minutes Till Dawn oyunu nasıl Epic Games’ten ücretsiz indirilir?

Flane tarafından geliştirilen ve geçen yılın Haziran ayında Erabit imzasıyla yayınlanan 20 Minutes Till Dawn’da oyuncular 10 ila 20 dakika boyunca devam eden maçlarda gittikçe daha da güçlü bir hale gelen ordulara karşı hayatta kalmaya çaba gösterecek. Roguelite tarzı bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkan bu yapım, daha önce pek de rastlamadığınız bir survivor deneyimine kapı aralıyor.

20 Minutes Till Dawn oyunu yarın akşam saat 19:00’a kadar Epic Games Store platformunda ücretsiz olarak listelenmeye devam edecek. Sonrasında ise oyun, normal değeri olan 38 TL’den oyunseverlerin karşısına çıkacak. Oyuna bedava şekilde sahip olmak için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır:

Öncelikli olarak Epic Games Store’un internet sitesini ziyaret edin.

Epic Games hesabınıza giriş yapın. Bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.

Epic Games Launcher’ı yükleyip çalıştırın.

Ana sayfada yer alan Ücretsiz Oyunlar sekmesini açın.

20 Minutes Till Dawn’ı bulup Ücretsiz Al düğmesine basın.

Oyunu kütüphanenize eklemek adına Ekle butonuna tıklayın

20 Minutes Till Dawn sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-2100 3.1 GHz veya eşdeğeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB veya eşdeğeri

Depolama: 2 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri: