300 dolara kadar indirimli yenilenmiş iPhone 14 serisi Apple Store’a geldi

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında duyurulan iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi yüksek satış rakamlarıyla Apple’ın gözdesi durumda. Dünya çapında büyük satış rakamlarına ulaşan serinin popülaritesi devam ederken, şirketten sürpriz bir hamle geldi. Bir önceki nesil amiral gemisi modelleri iPhone 14 ailesi “yenilenmiş telefon” kapsamında indirimli fiyatlar ile satışa sunuldu.

2022 yılında piyasaya çıkan iPhone 14 modelleri uygun fiyatlı bir şekilde tüketicilerle buluştu. Apple’ın ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa çıkardığı yenilenen telefonlar, ayrıcalıklı fiyatlarıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Yenilenmiş iPhone 14 fiyatları ne kadar?

En son yenilenmiş iPhone 13 modelleri ile tüketicilerin karşısına çıkan şirket, şimdi ise iPhone 14’leri bu kampanyaya dahil etti. Dinamik Ada tasarımına sahip olan ilk iPhone’lar, halen daha yüksek bir performans vaat eden güçlü donanımlarıyla kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Peki ya yenilenmiş iPhone 14 fiyatları ne kadar? Apple’ın resmi internet sitesinde satışa çıkan modeller, cazip rakamlardan alıcılara hitap ediyor. Yenilenmiş iPhone 14’ün fiyatı 619 dolar (vergiler hariç yaklaşık 20 bin TL) olarak açıklandı. iPhone 14 Pro için 759 dolar (vergiler hariç yaklaşık 24 bin TL) fiyat etiketi sunan şirket, iPhone 14 Pro Max modelini ise 849 dolardan (vergiler hariç yaklaşık 27 bin TL) satıyor.

Yenilenmiş iPhone 14’ler 300 dolara kadar avantajlı fiyatlarla dikkat topluyor. iPhone 14 yurt dışı fiyatları ile karşılaştırma yapmak gerekirse serinin standart modelinin ABD’de 799 dolardan satıldığını belirtelim. iPhone 14 Pro modeli 999 dolardan satılırken, iPhone 15 Pro Max ise 1.099 dolar karşılığında listeleniyor. Dolayısıyla cihazların yenilenmiş sürümleri tüketiciler için harika bir avantaj sağlıyor.

iPhone 14 Plus listeye dahil edilmedi

Apple yenilenmiş iPhone listesine üç yeni cihaz dahil etti. iPhone 14 serisinin üç popüler modeli bu fırsattan yararlanırken, iPhone 14 Plus ise ne yazık ki listeye giremedi.

iPhone 14 serisinin en az satan modeli olarak da bilinen bu seçenek, serinin ara modeli olarak ne yazık ki gölgede kalıyor. Buna karşılık olarak şirket, yakında “Plus” modellerini rafa kaldırmayı planlıyor. Bunun yerine Apple’ın iPhone 17 serisinden itibaren “Slim” adlı yeni bir seçenekle karşımıza çıkacağı öne sürülüyor.

Yenilenmiş iPhone nedir?

Yenilenmiş iPhone cihazları Apple garantisiyle satılıyor. Bu cihazların üretimden sonra bileşenleri değiştiriliyor. Yeni bir pille gelen bu cihazlar, şarj kablosu ile beraber satılıyor.

Öte yandan şirket, yenilenen modelleri için 1 yıllık garanti imkanı vaat ediyor. Bu sayede firma, kalite ve performans konusunda kullanıcılara güven veriyor. Cihazda herhangi bir problemle karşılaşmanız halinde şirket ücretsiz geri iade garantisi sağlıyor.

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