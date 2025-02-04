3 Android güncellemesi daha alacak Samsung telefonlar

Samsung'un en az üç büyük Android güncellemesi alacak modelleri belli oldu.

Şirketin onlarca cihaz için güncelleme desteğini sürdüreceği açıklandı.

Güncelleme almaya hak kazanan modeller sıralandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung güncelleme politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Galaxy S24 ile başlayan amiral gemisi cihazlar artık 7 yıl güncelleme alıyor. Ancak birçok eski amiral gemisi ve bütçe dostu model 3 yıllık destekle kalmaya devam edecek.

Samsung’un onlarca akıllı telefon modeli, en az üç yıl daha güncelleme konusunda endişe etmeyecek. Galaxy S, Z, A ve M gibi birçok telefon serisinden çeşitli modeller büyük Android güncellemeleri almayı sürdürecek. Yeni güncellemelerden yararlanacak cihazlar belli oldu. İşte ayrıntılar…

3 büyük Android güncellemesi alacak Samsung modelleri

Samsung’un amiral gemisi ve uygun fiyatlı pek çok modeli yeni Android güncellemelerini almaya devam edecek. Gizmochina’nın haberine göre bu “şanslı” telefonlar şunlar olacak:

Galaxy S serisi

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 2

Galaxy Z Fold

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy A serisi

Galaxy A90 5G

Galaxy A72

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A13 5G

Galaxy M serisi

Galaxy M33

Galaxy F serisi

Galaxy F62

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover Pro

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A8 (2021)

Galaxy Tab A7 Lite

4 büyük Android güncellemesi alacak Samsung modelleri

Bunun yanı sıra Gizmochina’ya göre 4 büyük Android güncellemesi alacak Samsung telefon ve tabletler de onaylandı. Listede yer alan cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S serisi

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A24

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy M serisi

Galaxy M55 5G

Galaxy M55s 5G

Galaxy M54 5G

Galaxy M35 5G

Galaxy M34 5G

Galaxy F serisi

Galaxy F55 5G

Galaxy F54 5G

Galaxy F34 5G

Galaxy F15 5G

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy XCover serisi