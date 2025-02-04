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    Haberler Teknoloji

    3 Android güncellemesi daha alacak Samsung telefonlar

    En az 3 büyük Android güncellemesi alacak Samsung akıllı telefon ve tablet cihazları belli oldu.
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    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Samsung'un en az üç büyük Android güncellemesi alacak modelleri belli oldu.
    • Şirketin onlarca cihaz için güncelleme desteğini sürdüreceği açıklandı.
    • Güncelleme almaya hak kazanan modeller sıralandı.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung güncelleme politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Galaxy S24 ile başlayan amiral gemisi cihazlar artık 7 yıl güncelleme alıyor. Ancak birçok eski amiral gemisi ve bütçe dostu model 3 yıllık destekle kalmaya devam edecek.

    Samsung’un onlarca akıllı telefon modeli, en az üç yıl daha güncelleme konusunda endişe etmeyecek. Galaxy S, Z, A ve M gibi birçok telefon serisinden çeşitli modeller büyük Android güncellemeleri almayı sürdürecek. Yeni güncellemelerden yararlanacak cihazlar belli oldu. İşte ayrıntılar…

    3 büyük Android güncellemesi alacak Samsung modelleri

    Samsung’un amiral gemisi ve uygun fiyatlı pek çok modeli yeni Android güncellemelerini almaya devam edecek. Gizmochina’nın haberine göre bu “şanslı” telefonlar şunlar olacak:

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S20
    • Galaxy S20+
    • Galaxy S20 Ultra
    • Galaxy S20 FE
    Samsung Galaxy S20 FE 5G
    Görsel: Samsung

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 2
    • Galaxy Z Flip 2
    • Galaxy Z Fold
    • Galaxy Z Flip
    • Galaxy Z Flip 5G

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A90 5G
    • Galaxy A72
    • Galaxy A71
    • Galaxy A71 5G
    • Galaxy A52
    • Galaxy A52 5G
    • Galaxy A52s 5G
    • Galaxy A51
    • Galaxy A51 5G
    • Galaxy A42 5G
    • Galaxy A13 5G

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M33

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F62
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    Galaxy XCover serisi

    • Galaxy XCover Pro
    • Galaxy XCover 5

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S7
    • Galaxy Tab S7+
    • Galaxy Tab S7 FE
    • Galaxy Tab S6
    • Galaxy Tab S6 5G
    • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
    • Galaxy Tab S6 Lite (2022)
    • Galaxy Tab S6 Lite (2020)
    • Galaxy Tab Active 4 Pro
    • Galaxy Tab A9
    • Galaxy Tab A9+
    • Galaxy Tab A8 (2021)
    • Galaxy Tab A7 Lite

    4 büyük Android güncellemesi alacak Samsung modelleri

    Bunun yanı sıra Gizmochina’ya göre 4 büyük Android güncellemesi alacak Samsung telefon ve tabletler de onaylandı. Listede yer alan cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

    Galaxy S serisi

    • Samsung Galaxy S23
    • Samsung Galaxy S23+
    • Samsung Galaxy S23 Ultra
    • Samsung Galaxy S23 FE
    • Samsung Galaxy S22
    • Samsung Galaxy S22+
    • Samsung Galaxy S22 Ultra
    • Samsung Galaxy S21
    • Samsung Galaxy S21+
    • Samsung Galaxy S21 Ultra
    • Samsung Galaxy S21 FE
    Samsung Galaxy S23
    Görsel: Samsung

    Galaxy Z serisi

    • Samsung Galaxy Z Fold 5
    • Samsung Galaxy Z Flip 5
    • Samsung Galaxy Z Fold 4
    • Samsung Galaxy Z Flip 4
    • Samsung Galaxy Z Fold 3
    • Samsung Galaxy Z Flip 3

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73 5G
    • Galaxy A55 5G
    • Galaxy A54 5G
    • Galaxy A53 5G
    • Galaxy A35 5G
    • Galaxy A34 5G
    • Galaxy A33 5G
    • Galaxy A25 5G
    • Galaxy A24
    • Galaxy A15 (LTE/5G)

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M55 5G
    • Galaxy M55s 5G
    • Galaxy M54 5G
    • Galaxy M35 5G
    • Galaxy M34 5G

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F55 5G
    • Galaxy F54 5G
    • Galaxy F34 5G
    • Galaxy F15 5G
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    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S9+
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab S8+
    • Galaxy Tab S8 Ultra

    Galaxy XCover serisi

    • Galaxy XCover 7
    • Galaxy XCover 6 Pro

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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