3 Android güncellemesi daha alacak Samsung telefonlar

- Samsung'un en az üç büyük Android güncellemesi alacak modelleri belli oldu.
- Şirketin onlarca cihaz için güncelleme desteğini sürdüreceği açıklandı.
- Güncelleme almaya hak kazanan modeller sıralandı.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung güncelleme politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Galaxy S24 ile başlayan amiral gemisi cihazlar artık 7 yıl güncelleme alıyor. Ancak birçok eski amiral gemisi ve bütçe dostu model 3 yıllık destekle kalmaya devam edecek.
Samsung’un onlarca akıllı telefon modeli, en az üç yıl daha güncelleme konusunda endişe etmeyecek. Galaxy S, Z, A ve M gibi birçok telefon serisinden çeşitli modeller büyük Android güncellemeleri almayı sürdürecek. Yeni güncellemelerden yararlanacak cihazlar belli oldu. İşte ayrıntılar…
3 büyük Android güncellemesi alacak Samsung modelleri
Samsung’un amiral gemisi ve uygun fiyatlı pek çok modeli yeni Android güncellemelerini almaya devam edecek. Gizmochina’nın haberine göre bu “şanslı” telefonlar şunlar olacak:
Galaxy S serisi
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 2
- Galaxy Z Fold
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Flip 5G
Galaxy A serisi
- Galaxy A90 5G
- Galaxy A72
- Galaxy A71
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A13 5G
Galaxy M serisi
- Galaxy M33
Galaxy F serisi
- Galaxy F62
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover Pro
- Galaxy XCover 5
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Tab S7 FE
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab S6 Lite (2022)
- Galaxy Tab S6 Lite (2020)
- Galaxy Tab Active 4 Pro
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A8 (2021)
- Galaxy Tab A7 Lite
4 büyük Android güncellemesi alacak Samsung modelleri
Bunun yanı sıra Gizmochina’ya göre 4 büyük Android güncellemesi alacak Samsung telefon ve tabletler de onaylandı. Listede yer alan cihazlar şu şekilde sıralanıyor:
Galaxy S serisi
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
- Samsung Galaxy Z Fold 3
- Samsung Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A24
- Galaxy A15 (LTE/5G)
Galaxy M serisi
- Galaxy M55 5G
- Galaxy M55s 5G
- Galaxy M54 5G
- Galaxy M35 5G
- Galaxy M34 5G
Galaxy F serisi
- Galaxy F55 5G
- Galaxy F54 5G
- Galaxy F34 5G
- Galaxy F15 5G
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 6 Pro